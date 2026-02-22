Berlin (ots) -Glanz, Genuss und jede Menge Wow-Momente: Bereits zum 74. Mal hatte der Verein Berliner Kaufleute und Industrieller (VBKI) am Samstagabend den roten Teppich im Hotel InterContinental Berlin ausgerollt. Mehr als 2.000 Führungspersönlichkeiten aus Wirtschaft, Politik und Gesellschaft folgten der Einladung - der Ball der Wirtschaft bestätigte einmal mehr seinen Ruf als traditionsreiches Gipfeltreffen des Berliner Who's who. Auf über 7.000 Quadratmetern Ballfläche verschmolzen klassische Ballkultur und moderne Vielfalt zu einem stilvollen Rahmen für Begegnung, Austausch und Inspiration.In die Feierstimmung mischte sich in diesem Jahr auch ein besonderer Moment des Abschieds: Nach 15 Jahren im Amt eröffnete VBKI-Präsident Markus Voigt letztmals den Ball der Wirtschaft. In seiner Ansprache dankte er den Mitgliedern und Partnern des VBKI für ihr Vertrauen und stellte mit Harald Christ den Kandidaten des VBKI-Präsidiums für seine Nachfolge vor - "einen der profiliertesten Netzwerker unseres Landes, einen äußerst erfolgreichen Unternehmer und einen Menschen, der sich unserer Stadt und unserem Verein tief verbunden fühlt".Im Berliner Wahljahr 2026 rief Markus Voigt dazu auf, die Freiheit als Wesenskern der Hauptstadt zu schützen: "Freiheit ist das Lebenselixier unserer Stadt - und ein Versprechen, das Menschen aus der ganzen Welt anzieht. Wenn heute wieder Verbotsforderungen durch die Debatte geistern - Berlin ohne Autos, Berlin ohne Werbung -, dann sage ich: Das ist für mich unvorstellbar und unvereinbar mit dem Spirit der Stadt, die ich liebe." Auch den Ruf nach Vergesellschaftung wies er entschieden zurück: "Enteignung ist ein Irrweg", so Voigt und werde - sollte sie umgesetzt werden - die Stadt um Jahre zurückwerfen.Zuvor hatte sich bereits Berlins Regierender Bürgermeister Kai Wegner an die Ballgäste gewandt: "Unsere Unternehmerinnen und Unternehmer haben im vergangenen Jahr Großartiges geleistet. Berlin gehört inzwischen zu den führenden Bundesländern, wenn es um Wertschöpfung und Innovation geht. Der Senat arbeitet entschlossen daran, die Bedingungen für wirtschaftliches Handeln weiter zu verbessern. Dabei haben wir einen verlässlichen Partner: den Verein Berliner Kaufleute und Industrieller. Seine Mitglieder stehen zu Berlin und engagieren sich intensiv für unsere Stadt und ihre Bürgerinnen und Bürger. Für die gute Zusammenarbeit möchte ich dem VBKI herzlich danken."Neben dem Regierenden Bürgermeister waren zahlreiche Mitglieder des Senats vertreten, darunter Franziska Giffey, Stefan Evers, Dr. Felor Badenberg, Ute Bonde, Dr. Ina Czyborra, Christian Gaebler, Katharina Günther-Wünsch und Cansel Kiziltepe. Auch die Fraktionsvorsitzenden von SPD und Grünen im Berliner Abgeordnetenhaus, Raed Saleh und Bettina Jarasch, sowie Steffen Krach, SPD-Spitzenkandidat für die Wahlen zum Berliner Abgeordnetenhaus, nahmen am Ball teil.Als besonderer Gast aus einem anderen Bundesland war der Ministerpräsident von Sachsen-Anhalt, Sven Schulze, vor Ort. Auch Hollywood schickte einen Vertreter: Action-Star Ralf Moeller gab sich die Ehre. Traditionsgemäß zeigte die Wirtschaft starke Präsenz - etwa mit Frank Becker (Collonil), Dr. Harald Hasselmann (Eckert & Ziegler), Dr. Hinrich Holm (Investitionsbank Berlin), Stefan Kapferer (50Hertz Transmission), Prof. Dr. Heyo K. Kroemer (Charité - Universitätsmedizin Berlin), David Patrick Kundler (Allianz Kundler), Dr. Sigrid Nikutta (VBKI-Vizepräsidentin), Danijela Ramcilovic (Meteor Bau GmbH), Michael Schrobsdorff (Schrobsdorff Bau AG) oder Joachim Spitzley (bito AG).Musikalisch ließ der Abend die ganze Bandbreite der Rhythmen Berlins erklingen - vom klassischen Dreivierteltakt bis zu urbanen Club-Beats "Made in Berlin". Im Ballsaal sorgten David Hermlin and his Swing Dance Orchestra sowie die Live Society Band für schwungvolle Tanzmomente. Im Pavillon und weiteren Bereichen spielten unter anderem JCB (Just a Cool Band) und Music in Motion. Im Wintergarten brachten die Table Rockers energiegeladene Rock- und Dance-Rhythmen auf die Tanzfläche, während Kid Chris im Bellevue mit einem DJ-Set bis in die späten Stunden für ausgelassene Stimmung sorgte.Auch kulinarisch setzte der Ball Maßstäbe: Renommierte Köche präsentierten an Live-Stationen Signature-Dishes aus der Spitzenküche. Matias Díaz Silva (136 Berlin) servierte italienischen Stör in peruanischer Interpretation, Farkas Catering Ochsenbäckchen in Hibiskusjus - inklusive veganer Alternative. Johannes Gehrich (Hugos) begeisterte mit Rillettes, Périgord-Trüffel und Steckrübe, Berlin Cuisine unter anderem mit Pommernrind aus Wacholderrauch, Umami Chicken und Nitro Pavlova.Bilder der Veranstaltung finden Sie zu Ihrer Verwendung hier. (https://vbki.sharepoint.com/:f:/s/ext/IgCjsTHz-750SptUZFnF1BG-AR6ry3oDxhofLLSqoTNlDBw?e=cbd2v9)Mehr Infos und Bilder zum Ball der Wirtschaft 2026: www.vbki.de/ball2026Pressekontakt:Sebastian Thomas | Verein Berliner Kaufleute und Industrieller (VBKI)| Leiter Kommunikation und Marketing | 030 / 72 61 08 17 | sebastian.thomas@vbki.deOriginal-Content von: Verein Berliner Kaufleute und Industrieller e.V., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/112468/6221406