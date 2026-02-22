© Foto: adobe.stock.comSilberpreis steigt rasant an. Rücken die 100-US-Dollar-Marke oder gar das Rekordhoch bei 120 US-Dollar jetzt wieder in greifbare Nähe? Die nächsten Tage werden für Silber entscheidend.Silberpreis übersteht Feuertaufe Hinter Silber liegen hochdramatische Handelstage. Das Edelmetall geriet zuletzt noch einmal kräftig unter Druck, als die vorherige Erholung oberhalb von 80 US-Dollar abgewürgt wurde. Rasch kam Momentum in den Rücksetzer. Der Silberpreis näherte sich mit Vehemenz dem zentralen Unterstützungsbereich 71,5 US-Dollar / 70 US-Dollar. Ein Rücksetzer unter diese Zone - und danach sah es zwischenzeitlich aus - hätte aus charttechnischer Sicht fatale Folgen haben können. Doch Silber …Den vollständigen Artikel lesen
© 2026 wallstreetONLINE