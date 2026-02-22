Die neue Ausgabe der 13F-Berichte erscheint in Kürze. Jetzt ist der ideale Zeitpunkt, um sich den Zugang zu sichern - inklusive Experten-Betreuung im exklusiven App-Kanal.Viermal im Jahr öffnen die US-amerikanischen 13F-Meldungen ein einzigartiges Fenster in die Depots der mächtigsten und bekanntesten Investoren der USA. Hedgefonds, Großbanken, Fondsgesellschaften, Family Offices und Pensionskassen müssen ihre Aktienpositionen gegenüber der US-Börsenaufsicht SEC offenlegen. Für Anleger entsteht ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Der Aktionär