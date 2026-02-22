Wochenausblick - Wirtschaftsdaten und Quartalszahlen im Fokus



Zum Start in die neue Börsenwoche informieren wir jeden Sonntag über Wirtschaftsdaten, Quartalszahlen und mehr. Diese Woche erwartet uns eine Menge spannender Quartalszahlen und Konjunkturdaten. Alle wichtigen Termine haben wir für Sie im HSBC-Wochenausblick zusammengestellt:



Montag:



Zum Wochenstart richtet sich die Aufmerksamkeit zunächst auf Deutschland, wo der IFO-Geschäftsklimaindex aktuelle Daten zur Stimmung in der deutschen Wirtschaft liefert. Parallel dazu werden in Italien die neuesten Zahlen zum Verbraucherpreisindex veröffentlicht, die Aufschluss über die dortige Inflationsentwicklung geben. Auf der Unternehmensseite präsentiert der US-amerikanische Fast-Food-Konzern Domino's Pizza seine Ergebnisse für das abgelaufene Quartal. Zudem berichten der Energieerzeuger Diamondback Energy sowie das Rüstungs- und Technologieunternehmen Kratos Defense & Security Solutions über ihre aktuelle Geschäftsentwicklung.



















Dienstag:



Am Dienstag rückt die US- Wirtschaft mit der Veröffentlichung des monatlichen Immobilienpreisindex sowie des aktuellen Verbrauchervertrauens in den Fokus, welche wichtige Anhaltspunkte für die konjunkturelle Lage in den Vereinigten Staaten liefern. Ein breites Spektrum an Unternehmen präsentiert zudem seine Quartalsergebnisse: Aus Deutschland berichtet der Triebwerkshersteller MTU Aero Engines AG. Aus den USA folgen der Baumarktriese Home Depot, der sowie der Infrastrukturdienstleister NRG Energy. Komplettiert wird die Berichterstattung durch den Technologiekonzern HP Inc. und das Krypto-Mining-Unternehmen Cipher Mining.

























Mittwoch:



Am Mittwoch blickt der Markt zunächst nach Australien, wo der aktuelle Verbraucherpreisindex veröffentlicht wird. Für die Eurozone folgt zudem der harmonisierte Verbraucherpreisindex, der wichtige Signale für die geldpolitische Ausrichtung der Europäischen Zentralbank liefert. Im Fokus der Unternehmensberichterstattung steht die Veröffentlichung der Quartalsergebnisse des Chipherstellers Nvidia, die mit großer Spannung erwartet werden. Darüber hinaus präsentieren das Pharmaunternehmen Bayer und der Energiekonzern E.ON SE ihre aktuellen Geschäftszahlen.















Donnerstag:



Am Donnerstag richtet sich der Fokus auf den Geschäftsklimaindex der Eurozone, der wichtige Impulse für die konjunkturelle Einschätzung liefert. Zudem werden die Quartalszahlen von Allianz, Deutsche Telekom, Munich Re und Puma SE veröffentlicht. Die Ergebnisse dieser DAX-Schwergewichte dürften nicht nur für die jeweiligen Branchen, sondern auch für den Gesamtmarkt richtungsweisend sein.



















Freitag:



Am Freitag stehen die Inflationsdaten aus Deutschland im Mittelpunkt: Mit der Veröffentlichung des Verbraucherpreisindex sowie des harmonisierten Verbraucherpreisindex erhalten Marktteilnehmer frische Hinweise zur Preisentwicklung und zur geldpolitischen Ausrichtung der EZB. International rückt zudem das reale BIP Kanadas in den Fokus. Auf der Unternehmensseite legen BASF und Energy Fuels Inc. ihre Quartalszahlen vor und könnten damit weitere Akzente am Markt setzen. Beendet wird diese Woche dann am Samstag mit den aktuellen Quartalszahlen von Berkshire Hathaway.















