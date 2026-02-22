© Foto: Seth Wenig/AP/dpaSmall-Cap-Aktien haben Large-Cap-Aktien in den letzten Monaten übertroffen. Was steckt hinter dieser Erholung? Tim Murray von T. Rowe Price erklärt, warum die Fundamentaldaten für nachhaltiges Wachstum sprechen.US-Small-Cap-Aktien haben in den vergangenen Monaten eine beeindruckende Erholung gezeigt und Large-Cap-Aktien deutlich übertroffen. Nach einer längeren Phase der Underperformance haben Small-Caps seit Oktober 2025 eine bemerkenswerte Trendwende vollzogen. Tim Murray, Kapitalmarktstratege bei T. Rowe Price, erklärte, dass die Fundamentaldaten darauf hindeuten, dass es sich nicht nur um eine kurzfristige Erholung handelt. Die Gewinne von Small-Cap-Unternehmen haben sich durch …Den vollständigen Artikel lesen
