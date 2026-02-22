Die Aktie des Traditionskonzerns war in den vergangenen Jahren ein Minusgeschäft. Nun wird ein Bereich gezielt ausgebaut. Ist das der Vorbote für eine Aufspaltung? Ein Jubiläum steht an. Vor 150 Jahren hat Fritz Henkel die Firma "Henkel & Cie." als Waschmittelfirma gegründet. Zwei Jahre später kam das erste Bleichsoda auf den Markt, 1907 dann Persil, die Marke, die bis heute in den Supermarktregalen steht und für die der Konzern bekannt ist. Doch ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 BÖRSE ONLINE