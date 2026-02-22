In dieser Woche kam es zu einer Reihe von Insider-Verkäufen, die für viele Anleger als ein Warnsignal gelten. Das wurde konkret gemeldet: Kommt es zu Insider-Verkäufen bei Aktien, dann ist das häufig ein Warnsignal für Anleger. Den Verkaufenden wird unterstellt, mehr zu wissen als der Markt und schneller auf bestimmte Ereignisse zu reagieren als der Markt. Auch wenn das nur in den seltensten Fällen Realität ist, kann es sich dennoch lohnen, einen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 sharedeals.de