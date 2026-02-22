Die Zukäufe der Bankengruppe in Deutschland und in den Niederlanden tragen wesentlich zum starken Jahresergebnis bei. Besonders erfreulich ist die hohe Eigenkapitalquote und mehr Dividende. Ein zusätzlicher Konkurrent für Onlinebanken in Deutschland: Seit Anfang Februar ist Easybank, die Onlinebank des österreichischen Kreditinstituts Bawag Group, auch hierzulande präsent. Möglich ist das durch die Übernahme des in Hamburg ansässigen deutschen Privatkundengeschäfts ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 BÖRSE ONLINE