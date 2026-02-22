München (ots) -Ein rassiges Ost-Duell zwischen Erzgebirge Aue und Energie Cottbus erfährt durch einen Platzsturm aus der Auer Fankurve einen negativen Tiefpunkt: Vermummte ziehen während des Spiels an den Trainerbänken vorbei gen gegnerische Fankurve. Das Spiel ist minutenlang unterbrochen.So tritt fast in den Hintergrund, dass Energie Cottbus sich die Tabelleführung zurückerobert. Beim 2:1-Sieg führen 2 Standards zum Erfolg. Den entscheidenden Treffer kurz vor Schluss besorgt Kapitän Axel Borgmann nach einem Geniestreich von Neuzugang Tolga Cigerci. Für beide hat Trainer Claus-Dieter Wollitz ein Loblied parat: "Axel Borgmann hat allgemein in der Rückrunde draufgepackt, obwohl er ein gewisses Alter hat. Er ist ein mannschaftsdienlicher, taktisch guter Spieler." Bei Tolga Cigerci geht er noch weiter: "Wie Tolga Cigerci mit seiner Vita die Mannschaft begleitet und wie er vorweg geht, das ist überragend. Das wird ein absoluter Mehrwertspieler für uns!" Noch kommt er nur von der Bank - auf eigene Initiative wie Wollitz betont: "Zu mir sagt er: 'Trainer, gib mir 30 Minuten. Ich bin noch nicht so weit.' Das wird ein absoluter Mehrwertspieler für uns!Bei Erzgebirge Aue schrillen die Alarmglocken im Tabellenkeller immer lauter: die einstige Heimmacht hat seit 27. September (2:0 gegen 1860 München) daheim nicht mehr gewonnen. Unter Neu-Trainer Christoph Dabrowski setzt es im 3.Spiel die 1. Niederlage. 2 Punkte aus 3 Spielen unter Dabrowski lassen die Veilchen auf den Abstiegsrängen festsitzen. 4 Punkte beträgt der Rückstand auf das rettende Ufer. Gegen Cottbus ärgern Dabrowski die Unterbrechung wie auch die Schwäche bei Standards: "Die Unterbrechung ist ärgerlich. Danach war es nur noch ein kampfbetontes Spiel. Wir müssen uns den Vorwurf machen, dass wir 2 Standards nicht verteidigt haben. Wir müssen da mehr Körperkontakt aufnehmen."Nachfolgend die wichtigsten Aussagen. Bei Verwendung bitte die Quelle MagentaSport angeben. Weiter geht es ab kommenden Freitag mit dem 26. Spieltag: TSG Hoffenheim II - TSV 1860 München (live bei MagentaSport ab 18.45 Uhr). Am Samstag warten 2 Topspiele: Hansa Rostock - Rot-Weiss Essen (live bei MagentaSport ab 13.30 Uhr) und Energie Cottbus - SC Verl (ab 16.15 Uhr).Erzgebirge Aue - Energie Cottbus 1:2Zwei Standardtore bringen Energie Cottbus auf den 1. Rang. Beim 2:1 in Aue dreht Energie mit 2 ruhenden Bällen den frühen Rückstand. Den frühen Auer Treffer besorgt die Veilchen-Lebensversicherung Marcel Bär mit seinem 82. Drittligator. Unter Trainer Christoph Dabrowski ist es für die Aue die 1. Niederlage im 3. Spiel, 2026 bleiben die Veilchen sieglos. Die Alarmglocken schrillen 4 Punkte Rückstand sind es auf das rettende Ufer. Energie Cottbus ist seit nun 18 Spielen ununterbrochen in den Top3, nimmt als Tabellenführer die Rückkehr in die 2. Liga fest ins Visier.Irre Szenen: aus der Auer Fankurve machen sich während der Partie Vermummte auf in den Innenraum des Stadions und laufen an den Trainerbänken vorbei zur Kurve der Auswärtsfans. Das Duell Erzgebirge Aue - Energie Cottbus galt als Hochsicherheitsspiel. Das Spiel ist für lange Zeit unterbrochen.Der Link zum Clip:clipro.tv/player?publishJobID=RytrMnlSb0kzTm1kS2N2V3VMQzdiRU14MTRiQzJCOEtaN1VOb1FoODM2VT0=Christoph Dabrowksi, Trainer Erzgebirge Aue, ärgert die Unterbrechung durch die Zuschauer: "Das ist eine bitte Niederlage. Wir sind seht gut reingekommen mit dem 1:0. Da sind einige Dinge aufgegangen, die wir uns vorgenommen haben. Wir verlieren durch 2 Standardsituationen. Das ist megaärgerlich. Cottbus hat eine reife Spielanlage und die Kontrolle übernommen. Mit der Unterbrechung und der längeren Pause war es nur noch ein kampfbetontes Spiel. Die Unterbrechung ist ärgerlich. Wir hatten mehr verdient. Wir müssen uns den Vorwurf machen, dass wir 2 Standards nicht verteidigt haben. Da geht es um Körperlichkeit. Wir müssen da mehr Körperkontakt aufnehmen. Wir waren nicht eng genug dran."Der Link zum Interview:clipro.tv/player?publishJobID=Q1grQWk2eG82amdReXBLM1RSczlRRnpFQmtudlU0ZnRmeVNCWHM0QVdiZz0=Martin Männel, Torhüter Erzgebirge Aue, muss 2 Standardgegentore hinnehmen: "Wir haben das Spiel gezeigt, das wir auf den Platz bringen wollten. Das war von allem was dabei! Wir mussten defensiv leiden. Das haben wir gut gemacht. Am Ende verlieren wir nach 2 Standardsituationen. Wir hätten den Sieg verdient gehabt. Das fühlt sich nun echt nicht gut an. Über die Spielunterbrechung habe ich mir nicht groß Gedanken gemacht. Es hat sich schnell beruhigt. Man hätte nicht unbedingt in die Kabine gemusst. Aber wir mussten uns mit der Polizei abstimmen. Am Ende des Tages hing es nicht daran. Wir haben das mit den Fans gesprochen. Damit ist alles gesagt zu der Sache."Der Link zum Interview:clipro.tv/player?publishJobID=UnJLTjRJcFR3bFJrVFZYTGtRdHJHR2h6bzVpbUZSM0lxS2p3VGFMaElLZz0=Claus-Dieter Wollitz, Trainer Energie Cottbus, erlebt eine unliebsame Premiere: "Beide Mannschaften haben alles raugehauen auf dem tiefen Boden. Nach dem Rückstand haben wir das Spiel unter Kontrolle bekommen. Für die Überlegenheit hatten wir wenig Ertrag. In der 2. Halbzeit war das nur noch Kampf, auch wegen der Unterbrechung. Am Ende war das etwas glücklich. Eine solche Situation mit Fans im Innenraum hatte ich nicht so oft, vielleicht das erste Mal. Da kommen dann mehrere Leute und du weißt nicht, wie die reagieren. Danach war der Spielfluss nicht mehr so wie er zuvor war. Axel Borgmann war dann da beim 2:1. Er hat allgemein in der Rückrunde draufgepackt, obwohl er ein gewisses Alter hat. Er ist ein mannschaftsdienlicher, taktisch guter Spieler. Das freut mich. Wie Tolga Cigerci mit seiner Vita die Mannschaft begleitet und wie er vorweg geht, das ist überragend. Zu mir sagt er: 'Trainer, gib mir 30 Minuten. Ich bin noch nicht so weit.' Das wird ein absoluter Mehrwertspieler für uns!"Der Link zum Interview:clipro.tv/player?publishJobID=MkFEdVRmNGFjWHNaT25qUzZFYnIrSkhUWWNVYWxkaUxzTzVEVkFsdkY2Yz0=Axel Borgmann, Kapitän Energie Cottbus, trifft kurz vor Schluss zum 2:1-Sieg in Aue. Der Dreier sichert die Tabellenspitze: "Ich bin überwältigt über die Art und Weise. Wir haben zurückgelegen und waren trotzdem als Mannschaft da. Dann hatte ich den Riecher. Das setzte einige Emotionen frei. Das war ein super wichtiger Sieg. Wir wussten, dass wir die Qualität haben. Die Spielunterbrechung fand ich schade. Als Spieler willst du nicht diese Unterbrechung. Wir mussten auf das Go von der Polizei warten."Der Link zum Interview:clipro.tv/player?publishJobID=dXFZeWZOUHBYdy9EK29HeHRIeGJzOUJvTmdUU0NPaUY3ZlNtMjlsZ1liOD0=Fußball live bei MagentaSport3. 