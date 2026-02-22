Dieses Unternehmen zahlte schon Dividenden, als Napoleon noch lebte. Seit 1816 ohne Unterbrechung belohnt York Water seine Aktionäre und hält damit den Weltrekord für die längste Serie an Ausschüttungen.In der Welt der Dividendenaktien gibt es große Namen, es gibt Dividenden-Könige und es gibt Legenden. Wenn wir über Beständigkeit sprechen, führt kein Weg an der York Water Company vorbei. Während wir uns in einem früheren Dividenden-Radar bereits mit American States Water dem "König der Könige" bei den jährlichen Erhöhungen gewidmet haben, schauen wir uns heute das Unternehmen an, das die längste Zahlungshistorie der Welt vorweisen kann. Denn York Water, der kleine Wasserversorger aus …Den vollständigen Artikel lesen
