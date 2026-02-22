Großbritannien steckt politisch und wirtschaftlich in der Krise. Doch trotz des politischen Chaos könnte sich für mutige Anleger eine Gelegenheit bieten, glaubt Holger Schmieding von der Berenberg Bank.Das Vereinigte Königreich leide unter einem Vertrauensverlust in die politische Klasse, sowohl bei den Konservativen als auch bei der Labour-Partei, meint Ökonom Schmieding. Premierminister Keir Starmer steht stark in der Kritik. "Er hat viele Erwartungen nicht erfüllt", so Schmieding. Gleichzeitig spüren die Briten den Anstieg von Lebensmittel- und Energiepreisen besonders, was zu einem politischen Umdenken führt. Die jüngsten Maßnahmen wie die Erhöhung des Mindestlohns und steigende …Den vollständigen Artikel lesen
