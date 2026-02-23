Der Wolframpreis hat sich binnen eines Jahres vervierfacht. China dominiert über 80 % der Förderung, kürzt Subventionen, verschärft Exportregeln und kämpft mit sinkenden Erzgehalten. Gleichzeitig treibt die Nachfrage aus Rüstung, Halbleitern und Rechenzentren den Markt weiter an. Der Westen sucht Alternativen, eine der größten Minen außerhalb Chinas steht vor dem Produktionshochlauf. Entsteht hier ein strategischer Rohstoff-Player, der bis zu 40 % der nicht-chinesischen Nachfrage bedienen könnte?Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Kapitalerhöhungen.de