Toronto, Ontario--(Newsfile Corp. - February 23, 2026) - The following is a list of Upcoming Meeting Dates announced this week for Reporting Issuers in Canada. The data is supplied by Issuing Companies through the service of CDS Clearing and Depository Services Inc.
|Company Name
|Record Date
|Meeting Date
|Type
|01 Quantum Inc.
|March 11, 2026
|April 22, 2026
|AS
|APOLO V ACQUISITION CORP. *
|January 20, 2026
|March 5, 2026
|S
|ARC Resources Ltd.
|March 13, 2026
|April 29, 2026
|AG
|Alaris Equity Partners Income
|March 18, 2026
|May 7, 2026
|AS
|Brookfield Asset Management
|March 10, 2026
|May 7, 2026
|AS
|COSCIENS Biopharma Inc.
|March 3, 2026
|April 7, 2026
|S
|CULT Food Science Corp.
|February 19, 2026
|April 6, 2026
|AS
|CVW Sustainable Royalties Inc.
|March 10, 2026
|April 14, 2026
|S
|Cameco Corporation
|March 9, 2026
|May 7, 2026
|A
|Canadian Pacific Kansas City
|March 9, 2026
|April 29, 2026
|A
|Canary Gold Corp.
|March 13, 2026
|April 22, 2026
|A
|Capstone Copper Corp.
|March 9, 2026
|April 30, 2026
|AGS
|Canadian National Railway Company
|March 6, 2026
|May 1, 2026
|AG
|Churchill Resources Inc. *
|February 13, 2026
|April 2, 2026
|AS
|Crombie REIT
|March 12, 2026
|May 7, 2026
|A
|DPM Metals Inc
|March 17, 2026
|May 6, 2026
|AG
|Doman Building Materials Group
|March 13, 2026
|May 8, 2026
|AGS
|E-L Financial Corporat Limited
|March 16, 2026
|May 12, 2026
|AG
|Elcora Advanced Materials Corp
|March 6, 2026
|April 21, 2026
|AS
|Eldorado Gold Corporation
|March 3, 2026
|April 7, 2026
|S
|Enbridge Inc.
|March 9, 2026
|May 6, 2026
|A
|Enerflex Ltd.
|March 13, 2026
|May 6, 2026
|AS
|Ensign Energy Services Inc.
|March 17, 2026
|May 6, 2026
|AG
|F4 Uranium Corp.
|March 11, 2026
|April 16, 2026
|AGS
|FORAN MINING CORPORATION
|March 3, 2026
|April 7, 2026
|S
|First Nordic Metals Corp.
|February 17, 2026
|April 2, 2026
|S
|First Quantum Minerals Ltd.
|March 16, 2026
|May 7, 2026
|AG
|Flagship Communities REIT
|March 11, 2026
|May 5, 2026
|AG
|Foraco International SA
|March 9, 2026
|April 15, 2026
|AG
|Franco-Nevada Corporation
|March 17, 2026
|May 12, 2026
|AS
|Fraser Big Sky Capital Corp.
|March 9, 2026
|April 14, 2026
|AG
|Genesis AI Corp.
|March 12, 2026
|April 16, 2026
|AG
|George Weston Limited
|March 16, 2026
|May 12, 2026
|A
|Gold Basin Resources Corp.
|February 23, 2026
|March 16, 2026
|AG
|Great-West Lifeco Inc.
|March 12, 2026
|May 7, 2026
|AGS
|Green Mountain Resources Ltd. *
|February 9, 2026
|April 2, 2026
|S
|TVA Group Inc.
|March 16, 2026
|May 12, 2026
|A
|Hammond Manufacturing Co Ltd
|March 24, 2026
|April 28, 2026
|AG
|InsuraGuest Technologies Inc.
|March 9, 2026
|April 13, 2026
|A
|Intact Financial Corporation
|March 13, 2026
|May 6, 2026
|A
|Kelt Exploration Ltd.
|March 9, 2026
|April 22, 2026
|A
|LOTUS CREEK EXPLORATION INC.
|March 13, 2026
|April 27, 2026
|A
|IGM Financial Inc.
|March 13, 2026
|May 8, 2026
|A
|Leading Edge Materials Corp.
|March 19, 2026
|April 23, 2026
|AG
|Loblaw Companies Limited
|March 16, 2026
|May 12, 2026
|A
|MCAN Mortgage Corporation
|March 13, 2026
|April 30, 2026
|AS
|Manulife Financial Corporation
|March 16, 2026
|May 14, 2026
|A
|Medical Facilities Corporation
|March 19, 2026
|May 7, 2026
|AG
|Agnico Eagle Mines Limited
|March 13, 2026
|May 1, 2026
|AS
|Mullen Group Ltd.
|March 19, 2026
|May 5, 2026
|A
|NDATALYZE CORP.
|March 11, 2026
|April 15, 2026
|AS
|NamSys Inc.
|March 9, 2026
|April 23, 2026
|AGS
|NervGen Pharma Corp.
|March 13, 2026
|April 23, 2026
|AG
|Neural Therapeutics Inc.
|March 9, 2026
|May 1, 2026
|AS
|Ophir Metals Corp.
|February 20, 2026
|April 10, 2026
|AGS
|Precision Drilling Corporation
|March 25, 2026
|May 14, 2026
|A
|Quebec Innovative Materials Corp
|February 19, 2026
|March 30, 2026
|AS
|Rio Grande Resources Ltd.
|March 9, 2026
|May 6, 2026
|A
|Scandium Canada Ltd
|March 9, 2026
|April 21, 2026
|AGS
|South Bow Corporation
|March 9, 2026
|May 7, 2026
|AG
|Starr Peak Mining Ltd.
|March 9, 2026
|April 13, 2026
|A
|Strathmore Plus Uranium Corp.
|March 10, 2026
|April 16, 2026
|AGS
|Sun Life Financial Inc.
|March 13, 2026
|May 6, 2026
|AGS
|Superior Mining Intl Corp.
|March 9, 2026
|April 13, 2026
|A
|Sylogist Ltd.
|March 2, 2026
|April 7, 2026
|S
|Haivision Systems Inc.
|March 13, 2026
|April 23, 2026
|AG
|TELUS Corporation
|March 9, 2026
|May 8, 2026
|AG
|TMX Group Limited
|March 10, 2026
|May 5, 2026
|AS
|TransAlta Corporation
|March 12, 2026
|April 30, 2026
|AS
|URZ3 Energy Corp. *
|February 20, 2026
|April 9, 2026
|AG
|Vista Gold Corp.
|March 9, 2026
|April 28, 2026
|AGS
|WESTBRIDGE RENEWABLE ENERGY CORP
|March 3, 2026
|April 8, 2026
|AGS
|Waste Connections, Inc.
|March 20, 2026
|May 15, 2026
|A
|WestKam Gold Corp.
|March 2, 2026
|April 6, 2026
|AG
|Westport Fuel Systems Inc.
|March 27, 2026
|May 15, 2026
|AGS
|Wheaton Precious Metals Corp.
|March 13, 2026
|May 8, 2026
|AS
|White Gold Corp.
|March 3, 2026
|April 7, 2026
|AG
Legend:
* = Change in Previously Reported Information
% = Cancelled Meeting
@ = Adjourned Meeting
Type of Meeting
A = Annual Meeting
S = Special Meeting
G = General Meeting
X = Extra Meeting
E = Extraordinary Meeting
