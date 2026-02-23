Anzeige
Mehr »
Montag, 23.02.2026 - Börsentäglich über 12.000 News
Hammermeldung: Der Startschuss für die nächste Drohnen-Generation ist gefallen!
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche

WKN: 865985 | ISIN: US0378331005 | Ticker-Symbol: APC
Tradegate
23.02.26 | 07:34
221,50 Euro
-1,38 % -3,10
Branche
Hardware
Aktienmarkt
NASDAQ-100
S&P 500
S&P 100
DJ Industrial
1-Jahres-Chart
APPLE INC Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
APPLE INC 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
221,60222,2507:34
221,60222,2507:34
Markus Weingran
23.02.2026 06:27 Uhr
130 Leser
Artikel bewerten:
(0)

Apple in der Zwickmühle: Anleger erfreuen oder Trump verärgern - was macht Apple?

Ein Urteil mit milliardenschweren Folgen: Nach dem Stopp von Trumps Zöllen steht Apple vor einer heiklen Entscheidung - Rückerstattung fordern oder finanziellen Schaden riskieren?Das Urteil des Supreme Court vom Freitag markiert eine Zäsur in der amerikanischen Handelspolitik. Mit sechs zu drei Stimmen erklärten die Richter weite Teile der von Donald Trump verhängten Zölle für illegal. Für die US-Regierung könnte das teuer werden: Importeuren könnten Rückerstattungen von mehr als 175 Milliarden Dollar zustehen. Im Zentrum steht auch Apple. Der iPhone-Hersteller hat seit Einführung der Zölle im vergangenen Jahr rund 3,3 Milliarden Dollar an Abgaben gezahlt - zuletzt etwa 1 Milliarde Dollar …

Den vollständigen Artikel lesen ...

© 2026 Markus Weingran
Favoritenwechsel - diese 5 Werte sollten Anleger im Depot haben!
Das Börsenjahr 2026 ist für viele Anleger ernüchternd gestartet. Tech-Werte straucheln, der Nasdaq 100 tritt auf der Stelle und ausgerechnet alte Favoriten wie Microsoft und SAP rutschen zweistellig ab. KI ist plötzlich kein Rückenwind mehr, sondern ein Belastungsfaktor, weil Investoren beginnen, die finanzielle Nachhaltigkeit zu hinterfragen.

Gleichzeitig vollzieht sich an der Wall Street ein lautloser Favoritenwechsel. Während viele auf Wachstum setzen, feiern Value-Titel mit verlässlichen Cashflows ihr Comeback: Telekommunikation, Industrie, Energie, Pharma – die „Cashmaschinen“ der Realwirtschaft verdrängen hoch bewertete Hoffnungsträger.

In unserem aktuellen Spezialreport stellen wir fünf Aktien vor, die genau in dieses neue Marktbild passen: solide, günstig bewertet und mit attraktiver Dividende. Werte, die nicht nur laufende Erträge liefern, sondern auch bei Marktkorrekturen Sicherheit bieten.

Jetzt den kostenlosen Report sichern – bevor der Value-Zug 2026 endgültig abfährt!

Dieses exklusive PDF ist nur für kurze Zeit gratis verfügbar.
Hier klicken
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.