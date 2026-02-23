Apple in der Zwickmühle: Anleger erfreuen oder Trump verärgern - was macht Apple?

Ein Urteil mit milliardenschweren Folgen: Nach dem Stopp von Trumps Zöllen steht Apple vor einer heiklen Entscheidung - Rückerstattung fordern oder finanziellen Schaden riskieren?Das Urteil des Supreme Court vom Freitag markiert eine Zäsur in der amerikanischen Handelspolitik. Mit sechs zu drei Stimmen erklärten die Richter weite Teile der von Donald Trump verhängten Zölle für illegal. Für die US-Regierung könnte das teuer werden: Importeuren könnten Rückerstattungen von mehr als 175 Milliarden Dollar zustehen. Im Zentrum steht auch Apple. Der iPhone-Hersteller hat seit Einführung der Zölle im vergangenen Jahr rund 3,3 Milliarden Dollar an Abgaben gezahlt - zuletzt etwa 1 Milliarde Dollar …Den vollständigen Artikel lesen ...
