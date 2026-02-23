DJ EUREX/Bund-Future im Frühhandel schwächer
EUREX/DAX-Future im frühen Handel niedriger
DOW JONES--Mit Abschlägen zeigen sich die DAX-Futures am frühen Montag. Der aktuelle Kontrakt verliert gegen 06.02 Uhr 164,0 Punkte auf 25.132,0. In den Handel gegangen war er mit 25.200,0. Das Tageshoch liegt bislang bei 25.223,0 und das Tagestief bei 25.128,0 Punkten. Umgesetzt wurden bisher 296 Kontrakte.
