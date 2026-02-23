DJ TAGESVORSCHAU/Montag, 23. Februar

=== *** 07:00 DE/Hella GmbH & Co KGaA, vorläufiges Jahresergebnis *** 10:00 IT/Enel SpA, Kapitalmarkttag und Strategie 2026-2028 *** 10:00 DE/Ifo-Geschäftsklimaindex Februar PROGNOSE: 88,1 zuvor: 87,6 Lagebeurteilung PROGNOSE: 86,3 zuvor: 85,7 Geschäftserwartungen PROGNOSE: 90,0 zuvor: 89,5 12:00 DE/Bundesbank, Monatsbericht Februar *** 14:30 US/Chicago Fed National Activity Index (CFNAI) Januar und Dezember *** 16:00 US/Auftragseingang Industrie Dezember PROGNOSE: +1,0% gg Vm zuvor: +2,7% gg Vm *** 18:30 US/EZB-Präsidentin Lagarde, Rede anlässlich der Zuerkennung des 2026 Paul A. Volcker Lifetime Achievement Award *** 22:30 US/JP Morgan Chase & Co, Company Update 2026 *** - IT/Verbraucherpreise (vorläufig) Januar - Börsenfeiertag: China, Russland, Japan ===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

