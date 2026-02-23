Anzeige
Montag, 23.02.2026
Dow Jones News
23.02.2026 07:57 Uhr
350 Leser
MÄRKTE ASIEN/Technologiewerte treiben Börsen trotz Zollverunsicherung

DOW JONES--Die asiatischen Aktienmärkte zeigen sich am Montag tendenziell mit Aufschlägen, auch wenn das US-Zollthema für Verunsicherung sorgt. In Festlandschina wird weiterhin wegen des chinesischen Neujahrsfests nicht gehandelt, in Japan ruht der Handel wegen des Geburtstags des Kaisers.

Am Freitag hatte der Oberste Gerichtshof der USA die Trump-Zölle für unrechtmäßig erklärt, weil das dafür bemühte Notstandsgesetz den Präsidenten nicht dazu ermächtige. Inzwischen hat Trump darauf reagiert und neben Schimpftiraden gegen das Gericht angekündigt, den globalen Zollsatz auf 15 Prozent zu erhöhen. Dieser soll viele der Zölle ersetzen, die vom Supreme Court für illegal erklärt wurden. Volkswirte weisen derweil darauf hin, dass die Ankündigungen von Trump manche asiatische Volkswirtschaften in Südostasien nun zunächst sogar besser dastehen lassen als zuvor, weil diese mit besonders hohen Zöllen belegt waren. Die generelle Unsicherheit sei dennoch ein Problem.

Laut Goldman Sachs dürfte China den größten Rückgang der Zölle sehen, gefolgt von mehreren süd- und südostasiatischen Volkswirtschaften, darunter Indonesien und Vietnam. Für China könne der effektive Zollsatz nun auf etwa 26 Prozent sinken, auch wenn dies keine grundlegende Wende in der Politik gegenüber China signalisiere, so die Analysten von Citi. Die Trump-Regierung habe bereits damit begonnen, Abgaben durch alternative Befugnisse wieder aufzubauen.

In Hongkong befglügeln nach einer Woche Pause wegen der Neujahresfeierlichkeiten die Hoffnungen auf niedrigere Zölle eher. Dazu deuten Daten zu den chinesischen Neujahrsfeiertagen auf eine allgemein robuste Binnennachfrage hin, wie die Citi-Analysten anmerken. Der HSI zieht um 2,2 Prozent an und stellt den Index mit den höchsten Aufschlägen der Region - angeführt von Technologiewerten. Nach den zuletzt starken Verlusten seien Schnäppchenjäger aktiv, heißt es.

In Südkorea trieben Aktien mit KI-Fantasie den Kospi zunächst auf Rekordhoch, ehe Gewinnmitnahmen einsetzten. Aktuell gewinnt der Index 0,5 Prozent - lag aber bereits deutlich höher. Das Schwergewicht Samsung Electronics zieht um 1 Prozent an. Laut einem Bericht steht Samsung wahrscheinlich kurz vor einem großen Auftrag durch Nvidia. Der Kospi könnte auf bis zu 8.000 Punkte steigen, spekulieren derweil die Nomura-Analysten. Die Analysten haben ihr Ziel für den Kospi im ersten Halbjahr auf 7.500 bis 8.000 Punkte angehoben.

In Australien hat der S&P/ASX-200 mit Abgaben von 0,6 Prozent geschlossen. Technologietitel spielen bei diesem Index kaum eine Rolle. Die am Mittwoch zur Veröffentlichung anstehenden Inflationsdaten für Januar müssten schon einen Aufwärtsschock enthalten, wenn es eine Möglichkeit geben solle, dass die Notenbank des Landes die Zinsen im März anhebe, heißt es im Handel. 

=== 
INDEX           zuletzt    +/- %   % YTD     Ende 
S&P/ASX 200 (Sydney)   9.026,00    -0,6%   +4,2%     06:00 
Nikkei-225 (Tokio)           Feiertag 
Topix 500 (Tokio)           Feiertag 
Kospi (Seoul)      5.835,63    +0,5%    --      07:30 
Shanghai-Comp.             Feiertag 
Hang-Seng (Hongk.)   26.981,84    +2,2%   +3,2%     09:00 
 
DEVISEN          zuletzt    +/- %   00:00 Fr, 8:00 Uhr  % YTD 
EUR/USD          1,1821     0,2   1,1794    1,1757  +0,3% 
EUR/JPY          182,54    -0,1   182,73    182,45  -0,8% 
EUR/GBP          0,8743     0,0   0,8740    0,8737  +0,2% 
GBP/USD          1,3521     0,2   1,3494    1,3457  +0,1% 
USD/JPY          154,42    -0,3   154,93    155,18  -1,2% 
USD/KRW         1.446,19     0,0  1.446,19   1.446,30  +0,4% 
USD/CNY          6,9311     0,0   6,9311    6,9335  -1,4% 
USD/CNH          6,8858    -0,2   6,8984    6,9002  -1,1% 
USD/HKD          7,8166     0,0   7,8139    7,8147  +0,4% 
AUD/USD          0,7073    -0,1   0,7082    0,7049  +5,9% 
NZD/USD          0,5985     0,1   0,5978    0,5955  +4,0% 
BTC/USD         65.036,00    -3,9 67.671,50   67.830,75 -23,1% 
 
ROHÖL           zuletzt VT-Schluss   +/- %    +/- USD  % YTD 
WTI/Nymex          65,77    66,48   -1,1%     -0,71 +15,8% 
Brent/ICE          71,04    71,76   -1,0%     -0,72 +17,7% 
 
METALLE          zuletzt   Vortag   +/- %    +/- USD  % YTD 
Gold           5.158,65  5.107,89   +1,0%    +50,76 +18,2% 
Silber           87,04   84,646   +2,8%     +2,39 +18,7% 
Platin          1.829,74  1.829,65   +0,0%     +0,09  +4,4% 
Kupfer            5,82    5,84   -0,2%     -0,01  +3,4% 
YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags 
(Angaben ohne Gewähr) 
===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/flf/gos

(END) Dow Jones Newswires

February 23, 2026 01:21 ET (06:21 GMT)

