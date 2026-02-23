Der Goldpreis hat zuletzt wieder deutlich angezogen und ist auf den höchsten Stand seit mehr als drei Wochen gestiegen. Dabei hat er die insbesondere psychologisch wichtige 5.000 Dollar-Marke wieder klar hinter sich gelassen. Unterstützung erhält das Edelmetall von den jüngsten Zollentwicklungen in den USA. Dies löste auch Unsicherheit hinsichtlich bestehender Handelsabkommen aus."Das Zollurteil des Gerichts hat - abgesehen davon, dass es den Unmut des US-Präsidenten auf sich gezogen hat - eine ...Den vollständigen Artikel lesen ...
