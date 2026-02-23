Gütersloh (ots) -Viele Menschen in Deutschland haben ein erhöhtes Schlaganfall-Risiko, ohne es zu wissen. Das zeigt eine Untersuchungsreihe der Stiftung Deutsche Schlaganfall-Hilfe in Unternehmen und Behörden.Testreihe in UnternehmenMehr als 2.400 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter deutscher Unternehmen und Behörden nahmen 2025 am Risiko-Check der Stiftung Deutsche Schlaganfall-Hilfe teil. Der Check der Stiftung berechnet das individuelle Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen wie einen Schlaganfall. Viele Teilnehmende wiesen kritische Werte auf, ohne von ihrem Risiko zu wissen.Kritische Werte ermittelt46 Prozent der Teilnehmenden wiesen erhöhte oder bereits kritische Blutdruckwerte auf. Die Hälfte von ihnen (23 Prozent) war bisher nicht wegen ihres Blutdrucks in Behandlung. Ähnliches gilt für die Blutfette. 38 Prozent zeigten hohe Cholesterinwerte, 17 Prozent davon schon kritische. Beim Körpergewicht befanden sich sogar zwei Drittel (66 Prozent) oberhalb des Normbereichs. Auch mehrere Diabetiker identifizierte die Testreihe. Das Durchschnittsalter der Teilnehmenden lag bei 47 Jahren.Blutdruck tut nicht weh"Die Ergebnisse sind alarmierend", urteilt Gesundheitswissenschaftlerin Antonia Valentin, Präventionsexpertin der Deutschen Schlaganfall-Hilfe. "Diese Risikofaktoren machen selten Beschwerden und bleiben deshalb lange Zeit unerkannt, wenn die Betroffenen nicht regelmäßige Gesundheitschecks machen. Im fortgeschrittenen Alter erhöhen sie jedoch das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen wie den Schlaganfall um ein Vielfaches."Wirksame Checks am ArbeitsplatzDie Deutsche Schlaganfall-Hilfe plädiert für ein stärkeres betriebliches Gesundheitsmanagement. Ihren Risiko-Check bietet die Stiftung Unternehmen und anderen Organisationen an. Dabei erstellen Ärztinnen und Ärzte und Gesundheitsberater den Teilnehmenden individuelle Risikoprofile und beraten sie.Mehr Informationen zum Risiko-Check der Deutschen Schlaganfall-Hilfe und Kontaktdaten finden Sie auf der Website der Stiftung: www.schlaganfall-hilfe.de/risiko-checkPressekontakt:Stiftung Deutsche Schlaganfall-HilfeMario LeislePressesprecherTelefon: 05241 9770-12E-Mail: presse@schlaganfall-hilfe.deInternet: schlaganfall-hilfe.deOriginal-Content von: Stiftung Deutsche Schlaganfall-Hilfe, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/23980/6221580