Montag, 23.02.2026 - Börsentäglich über 12.000 News
Antimon vor dem Durchbruch? 50 Mio. Bewertung trifft Milliarden-Fantasie!
onemarkets Blog
23.02.2026
Blickpunkt Zins: "Goldilocks" - Wachstum, Inflation & Zinsen im Idealbereich?

Wie stabil ist das aktuelle Goldilocks-Umfeld wirklich? Wie unabhängig bleibt die US-Notenbank nach der Nominierung von Kevin Warsh? Und bleibt der EZB-Einlagenzins tatsächlich länger bei 2 %?

In Blickpunkt Zins gehen Dr. Thomas Strobel (Investmentstratege der UniCredit Bank GmbH) und Sebastian Otter (Experte für Anlagelösungen bei onemarkets by UniCredit) regelmäßig auf die wichtigsten Entwicklungen rund um Zinsen, Inflation und Notenbanken ein - kompakt, verständlich und mit Blick auf die Implikationen für Anleger:innen.

Jetzt reinschauen und keinen entscheidenden Zinsimpuls verpassen!

Blickpunkt Zins: "Goldilocks" - Wachstum, Inflation & Zinsen im Idealbereich? - YouTube

Bitte beachten Sie die wichtigen Hinweise und den Haftungsausschluss.

Diese Informationen stellen keine Anlageberatung, sondern eine Werbung dar. Das öffentliche Angebot erfolgt ausschließlich auf Grundlage eines Wertpapierprospekts, der von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ("BaFin") gebilligt wurde. Die Billigung des Prospekts ist nicht als Empfehlung zu verstehen, diese Wertpapiere der UniCredit Bank GmbH zu erwerben. Allein maßgeblich sind der Prospekt einschließlich etwaiger Nachträge und die Endgültigen Bedingungen. Es wird empfohlen, diese Dokumente vor jeder Anlageentscheidung aufmerksam zu lesen, um die potenziellen Risiken und Chancen bei der Entscheidung für eine Anlage vollends zu verstehen. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.

Funktionsweisen der Produkte: https://blog.onemarkets.de/funktionsweisen

© 2026 onemarkets Blog
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.