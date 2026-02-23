© Foto: Alex Brandon - APDie Aufhebung seiner alten Zölle stoppt Trump nicht: Mit einem 15-prozentigen Globaltarif löst er neue Marktpanik aus. Der US-Dollar fällt, Bitcoin rutscht ab und US-Futures drehen deutlich ins Minus.Die globalen Märkte werden zum Wochenauftakt von einem neuen handelspolitischen Schock erfasst. Nur Stunden nachdem der Oberste Gerichtshof die pauschalen Zölle von Präsident Donald Trump am Freitag für unzulässig erklärt hatte, setzte die US-Regierung ihre Strategie über ein anderes Gesetz fort: Trump verhängte einen neuen globalen Zollsatz von 10 Prozent, den er am Samstag auf 15 Prozent anhob. Die Entscheidung erhöhte die Unsicherheit über die künftige US-Handelspolitik erheblich - und …Den vollständigen Artikel lesen
