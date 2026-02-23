Wir werfen einen Blick zurück auf die Goldpreisentwicklung (ISIN: XC0009655157) am Freitag (20.02.2026). Zudem betrachten wir den EUR/USD sowie dessen Auswirkungen auf den Goldpreis wie auch den Silberpreis im Euroraum. Was erwartet Euch im Tagesrückblick? Goldpreisentwicklung in USD EUR/USD und Auswirkung auf Goldpreis Silberpreis in USD Gold-Silber-Ratio Kupferpreis in USD Goldpreisentwicklung Der Goldpreis setzte zum Wochenschluss ein deutliches Ausrufezeichen und beendete den Handel bei 5.099,30 ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Gold Magazin