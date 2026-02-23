Ein neues kommerzielles Wahrzeichen an der Sheikh Zayed Road unterstreicht die Marktdynamik für Arbeitsräume der nächsten Generation in Dubai.

AHS Properties hat bestätigt, dass 100 Prozent des Bestands im AHS Tower verkauft wurden und während der Entwicklungsphase mehr als 700 Millionen US-Dollar an Einnahmen generiert wurden, ein klarer Indikator für die starke Marktnachfrage nach seinem Flaggschiff-Gewerbeimmobilienprojekt.

AHS Tower Fully Sold During Development on Sheikh Zayed Road

Der 69 Stockwerke hohe Turm erhebt sich über der Sheikh Zayed Road und liegt nur wenige Minuten vom DIFC und dem Museum of the Future entfernt. Entworfen vom international renommierten Architekturbüro Killa Design und mit Innenausstattung von AHS Atelier, stellt er einen entscheidenden Schritt in der Expansion von AHS Properties von ultra-luxuriösen Wohnanlagen zu Gewerbeimmobilien der Klasse A dar.

Diese Nachfrage kommt in einem Jahr mit außergewöhnlichem Wirtschaftswachstum in den VAE, in dem 2025 mehr als 250.000 neue Unternehmen gegründet wurden, wodurch die Gesamtzahl der operativen Unternehmen auf 1,4 Millionen stieg, was einem Wachstum von 119 entspricht.

Der AHS Tower wurde als Standort der nächsten Generation für globale und regionale Unternehmen konzipiert und kombiniert Größe, Design und Arbeitsräume der Extraklasse, um einen neuen regionalen Maßstab zu setzen. Der Tower vereint großformatige Grundrisse mit einem vertikalen Ökosystem aus exklusiven Annehmlichkeiten, gehobenem Design und strategischer Anbindung.

"Der AHS Tower ist unsere Antwort auf einen deutlichen Wandel in der Art und Weise, wie Unternehmen heute arbeiten wollen", sagte Abbas Sajwani, Gründer und CEO von AHS Properties. "Büros in den Vereinigten Arabischen Emiraten verwandeln sich in dynamische Zentren für sinnvolle Arbeitserfahrungen. Wir haben unseren Fokus weiterentwickelt, um die menschliche Gesundheit in den Mittelpunkt der Konzeption, des Designs, des Baus und des Betriebs unserer Projekte zu stellen."

"Wir verfolgen ein multidimensionales Konzept des Wohlbefindens und erschließen bewusst den 584 Milliarden US-Dollar schweren Markt für wellnessorientierte Immobilien, der sich bis 2029 voraussichtlich auf 1,1 Billionen US-Dollar verdoppeln wird", fügte Abbas Sajwani hinzu.

Der Turm bietet gewerbliche Einheiten mit einer Fläche von 2 900 bis 6 600 Quadratfuß auf einer halben oder ganzen Etage, mit Panoramablick auf die Skyline und das Meer, unterstützt durch 17 Hochgeschwindigkeitsaufzüge und direkten Zugang zur Dubai Metro. Zwei exklusive Etagen sind den Annehmlichkeiten für Mieter gewidmet, darunter ein privates Fitness- und Wellnesscenter, Executive-Lounges, kuratierte Gastronomiekonzepte, Sitzungssäle und Ausstellungsräume, die sich alle über der 60. Etage befinden, um maximale Privatsphäre und Zugang zu einigen der begehrtesten Ausblicke Dubais zu bieten.

Durchdacht gestaltete Wellness-, Tagungs- und Sozialräume sind ein wesentlicher Bestandteil des Designs des AHS Tower und unterstützen eine produktive, zukunftsorientierte und anspruchsvolle Kundschaft. "Inspiriert von gastfreundlichen Annehmlichkeiten wurde der AHS Tower konzipiert, um durch die Schaffung inspirierender und kreativer Arbeitsumgebungen neue Maßstäbe für die gewerbliche Innenarchitektur zu setzen", so Scott McNeely, VP of Design bei AHS Atelier.

Seit seiner Gründung 2021 hat AHS Properties ein Portfolio von ultra-luxuriösen Wohnanlagen in Palm Jumeirah, Emirates Hills und am Dubai Water Canal realisiert. Die Entwicklung des AHS Tower markiert ein neues Kapitel in der Wachstumsstrategie des Unternehmens und definiert nicht nur Wohnanlagen, sondern auch Arbeitsplätze neu, die neue Maßstäbe in Bezug auf Design, Wellness und Erlebnisse setzen.

