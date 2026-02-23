EQS-News: Julius Meinl / Schlagwort(e): Miscellaneous

WIEN, 23. Februar 2026 /PRNewswire/ -- Julius Meinl hat sein Ziel erreicht, für die beiden Produktionsstätten in Wien und Vicenza gerösteten Produkte zu 100 % "Responsibly Selected Coffee" zu beziehen. Dieser Meilenstein ist der Höhepunkt jahrelanger engagierter Arbeit und enger Zusammenarbeit entlang der gesamten Kaffeewertschöpfungskette. Er ist das Ergebnis langfristiger Partnerschaften mit Rohkaffee-Lieferanten, eines gemeinsamen Engagements für verantwortungsbewusste Beschaffung und einer klaren Definition dessen, was Nachhaltigkeit im Kaffeeanbau bedeuten sollte. Eine klare und verlässliche Definition für verantwortungsbewusste Kaffeebeschaffung Bei Julius Meinl bedeutet "Responsibly Selected Coffee", dass jeder in unserer eigenen Produktion geröstete Rohkaffee international anerkannte Nachhaltigkeitskriterien erfüllt, die im Coffee Sustainability Reference Code (Coffee SR Code) der Global Coffee Platform (GCP) definiert sind. Die GCP ist eine weltweit anerkannte Multi-Stakeholder-Organisation, die den Kaffeesektor zusammenbringt, um gemeinsame Maßnahmen voranzutreiben. Der Coffee SR Code legt eine gemeinsame Grundlage für Nachhaltigkeit in der Kaffeeproduktion fest. Er basiert auf drei Dimensionen und zwölf Prinzipien, die die Grundlage für die Julius Meinls Initiative "Responsibly Selected Coffee" bilden: Wirtschaftlich: Förderung einer guten Betriebsführung und des Zugangs zu landwirtschaftlichem Wissen, um die Unternehmen der Landwirte zu stärken.

Förderung einer guten Betriebsführung und des Zugangs zu landwirtschaftlichem Wissen, um die Unternehmen der Landwirte zu stärken. Sozial: Achtung der Menschenrechte, einschließlich des Schutzes von Kindern, sicherer und fairer Arbeitsbedingungen und positiver Beiträge für die lokalen Gemeinschaften.

Achtung der Menschenrechte, einschließlich des Schutzes von Kindern, sicherer und fairer Arbeitsbedingungen und positiver Beiträge für die lokalen Gemeinschaften. Ökologisch: Schutz der Natur durch Erhaltung der biologischen Vielfalt, verantwortungsvollen Umgang mit Wasser und Ressourcen, Vermeidung von Umweltverschmutzung und klimafreundliche Praktiken. Durch den Äquivalenzmechanismus der GCP, der vom International Trade Centre unterstützt wird, können Nachhaltigkeitsinitiativen von Lieferanten sowie Zertifizierungen Dritter- wie etwa Fairtrade - sofern sie mit dem Coffee SR Code übereinstimmen, als gleichwertig anerkannt werden. Dadurch wird die Komplexität reduziert und der Fokus verlagert sich weg vom Vergleich einzelner Programme hin zur gezielten Unterstützung wirkungsvoller Verbesserungen für Landwirte sowie ihre Betriebe. Der kontinuierlichen Verbesserung verpflichtet Im Mittelpunkt des Coffee SR Code steht die Verpflichtung zur kontinuierlichen Verbesserung, die die sich wandelnden sozialen, ökologischen und wirtschaftlichen Bedingungen in den Kaffee produzierenden Ländern widerspiegelt. Um Fortschritte und Herausforderungen entlang seiner Lieferketten zu verfolgen, arbeitet Julius Meinl mit Enveritas zusammen, einer gemeinnützigen Organisation, die regelmäßig Bewertungen von landwirtschaftlichen Betrieben und Lieferketten durchführt. Die gewonnenen Erkenntnisse werden mit den Lieferanten geteilt und diskutiert, um Herausforderungen gemeinsam anzugehen und sinnvolle Verbesserungen vor Ort zu unterstützen. "Das Erreichen von 100 % "Responsibly Selected Coffee" in unseren eigenen Röstereien ist ein wichtiger Schritt auf unserem Weg zur Nachhaltigkeit. Er spiegelt die jahrelange enge Zusammenarbeit mit unseren Partnern sowie unser Engagement wider, einen echten, positiven Einfluss auf unsere gesamte Lieferkette zu nehmen - von den Farmen, auf denen der Kaffee angebaut wird, bis hin zu den Tassen, aus denen er täglich genossen wird. Durch unsere "Responsibly Selected Coffee" Initiative geben wir Kaffeeliebhabern die Gewissheit, dass jede in Wien und Vicenza geröstete Bohne mit Respekt für Menschen, Gemeinschaften und die Umwelt bezogen wird." Nicolas Charmillot, Director Green Coffee Sourcing Ausblick Das Erreichen von 100 % "Responsibly Selected Coffee" in der eigenen Produktion ist ein wichtiger Meilenstein für Julius Meinl, auf den in den kommenden Jahren aufgebaut werden soll. Bis Ende 2028 will das Unternehmen sicherstellen, dass alle extern hergestellten Kaffeeprodukte der Marke "Responsibly Selected" sind. Dazu wird Julius Meinl weiterhin mit Partnern entlang der gesamten Wertschöpfungskette zusammenarbeiten, um Kaffee zu einer positiven Kraft für kommende Generationen zu machen. HINWEIS FÜR REDAKTEURE ÜBER JULIUS MEINL Julius Meinl wurde 1862 gegründet und ist eine der ältesten Kaffeeröstereien sowie eine der traditionsreichsten Kaffeehausmarken der Welt. Das Engagement für Qualität ist seit fünf Generationen ein Markenzeichen der Familie. Mit mehr als 160 Jahren Erfahrung in der Beschaffung und Röstung ist Meinl ein bevorzugter Kaffeelieferant für Wiens führende Kaffeehäuser. Heute tragen Julius Meinl Kaffees und Tees dazu bei, bedeutungsvolle Momente für Kunden und Konsumenten auf der ganzen Welt zu schaffen. Sie werden in über 50.000 Hotels, Kaffeehäusern und Restaurants in 70 Ländern sowie in einer wachsenden Zahl von Einzelhandelsgeschäften verkauft. Medienanfragen

Jaqueline Sieberer

