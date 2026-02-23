München (ots) -Reise planen, buchen und sich dabei belohnen: Ab sofort können über 35 Millionen PAYBACK Kundinnen und Kunden in der neuen PAYBACK Reisewelt aus einem breiten Angebot von rund 70 Reise-Partnerunternehmen wählen und in jeder Phase ihrer Reise Punkte sammeln. Mit dabei sind u.a. Aida, Berge & Meer, Condor, Disneyland, Edeka Reisen, Expedia, Holidaycheck, Lufthansa, Miles, Netto-Reisen, RTK und TUI. "Wir bieten insgesamt 700 starke Partner, nun ist das Punktesammeln auch von der klassischen Urlaubsbuchung über Reiseversicherungen und Mietwagen bis hin zum Kauf der Sonnencreme möglich. Gerade im Bereich Reise sind viele Punkte möglich, vor allem wenn man Coupons geschickt einsetzt", so PAYBACK Geschäftsführer Dominik Dommick.Die PAYBACK Reisewelt vereint Inspiration, attraktive Angebote und praktische Services für jeden Geschmack - vom Städtetrip über Pauschalreisen bis hin zu Outdoor-Abenteuern. Bekannte Reiseportale, Versicherer, Mobilitätsanbieter sowie Retail- und Lifestyle-Marken ermöglichen es Kundinnen und Kunden, bereits bei der Planung und in jeder weiteren Etappe wichtige zusätzliche PAYBACK Punkte zu sichern. Besonders lohnend ist der Blick auf verfügbare Coupons, die vor der Buchung aktiviert werden können - online oder bequem über die PAYBACK App. Dadurch lässt sich der persönliche Punkteturbo starten, der das Sparpotenzial der Reisewelt noch einmal deutlich erhöht.Die PAYBACK Reisewelt ist in der PAYBACK App sowie auf der PAYBACK.de verfügbar. PAYBACK stellt seine Reise-Partner außerdem vom 3. bis 5. März 2026 auf der ITB in Berlin vor.Über PAYBACK:PAYBACK ist das führende Bonusprogramm, das allein in Deutschland schon von über 35 Millionen Kundinnen und Kunden begeistert genutzt wird. Denn sie erhalten von mehr als 700 PAYBACK Partnerunternehmen nach dem einfachen Prinzip "Ein Programm - viele Partner" Punkte und Coupons fürs Einkaufen und sie sparen dadurch einen erheblichen Betrag pro Jahr. 95 Prozent der gesammelten Punkte werden wieder eingelöst, der überwiegende Teil direkt bei den Partnern oder in Prämien. Die praktische PAYBACK App bündelt das mobile Punkte sammeln, Punkte einlösen, Coupons aktivieren und Bezahlen. Sie wird schon von 18 Millionen Nutzerinnen und Nutzern verwendet und ist vielfach ausgezeichnet, zuletzt als "kundenfreundlichste App" und "App mit dem größten Mehrwert". Die PAYBACK GROUP ist mehrfacher "Top Employer" und "Leading Innovator 2026".Pressekontakt:Nina Purtscher-GrassMobil: 0172 94 30 713nina.purtscher@PAYBACK.netPAYBACK.Group | PAYBACK.deOriginal-Content von: PAYBACK GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/102404/6221642