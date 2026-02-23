Berlin (ots) -Die Grünen pochen auch bei einem neuen Heizungsgesetz auf den Klimaschutz.Die Fraktionsvorsitzende der Grünen im Bundestag, Katharina Dröge, sagte dem rbb24 Inforadio am Montag, Union und SPD sollten bei ihrer Reform nicht zu stark in das bestehende Gesetz eingreifen. "Um dieses Gesetz haben wir ja lange gerungen. Und aus meiner Sicht ist es ein gut abgewogenes Gesetz, das einfach in dieser Form bestehen bleiben sollte."Im Falle einer Reform fürchtet Dröge eine Absage an die Kima-Ziele. "Die Klimavorgabe von 65 Prozent Erneuerbaren für neue Heizungen - das ist der Kern des Klimaschutzes in diesem Gesetz. Und wenn CDU und SPD das aufgeben, dann erhöhen sie wieder die fossile Gasabhängigkeit und dann wird Deutschland die Klimaziele nicht erreichen können."Dröge sprach wörtlich von einer "Gaskostenfalle", in die CDU und SPD die Menschen drängen wollten, "während es mit Wärmepumpen, mit Fernwärme, gute, bezahlbare Alternativen gibt, die wir durch eine soziale Förderung auch wirklich wettbewerbsfähig, kostengünstig zu den anderen Heizungsformen gemacht haben."Eine klimafreundliche Heizung müsse sich jeder leisten können, deshalb müsse auch die Heizungsförderung bestehen bleiben. "Wenn man das jetzt wieder in Frage stellt, dann verunsichert man die Menschen, dann verunsichert man eine Heizungsbranche, die sagt, lasst uns doch einfach in Ruhe, lasst uns dieses Gesetz doch jetzt einfach mal umsetzen und man verabschiedet sich vom Klimaschutz. Und das wäre eine Katastrophe in dieser Zeit."Pressekontakt:Rundfunk Berlin-Brandenburgrbb24 InforadioChef/Chefin vom DienstTel.: 030 - 97993 - 37400Mail: info@inforadio.deOriginal-Content von: rbb - Rundfunk Berlin-Brandenburg, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/51580/6221639