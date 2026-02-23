Der Hang Seng ist nach den Feiertagen im Rahmen des chinesischen Neujahrsfestes am Freitag schwach in das Jahr des Feuerpferdes gestartet. Doch am Montag ist die Katerstimmung vorbei und der Index gibt Vollgas. Rund zweieinhalb Prozent geht es für ihn zum Wochenauftakt nach oben, besonders stark präsentieren sich dabei die Papiere von Handelsunternehmen wie Alibaba und JD.com.Die erratische Zoll-Politik von US-Präsident Donald Trump hat ein Ende. Am Freitag erklärte der US Supreme Court einen Großteil ...Den vollständigen Artikel lesen ...
