Salzburg (ots) -Die führende europäische Bitcoin-Plattform aus Salzburg startet damit eine Bildungsinitiative von Frauen für Frauen - unterstützt von prominenten Damen aus Wirtschaft und Medien.Starke Frauen im Fokus. Mit Mitte Februar startet 21bitcoin die Initiative "21women" unter dem Motto "Frauen, Finanzen, Freiheit." Die Kampagne legt den thematischen Fokus auf finanzielle Freiheit und finanzielle Bildung für Frauen. Gemeinsam mit 21 Frauen aus verschiedenen Bereichen - darunter das Damenteam des FC Red Bull Salzburg, Creatorin Nina Gigele und Umweltunternehmerin Victoria Neuhofer - wird ein Netzwerk aufgebaut, das Frauen inspirieren soll, ihre finanzielle Unabhängigkeit zu stärken.In Österreich und Deutschland ist etwa jede fünfte Frau über 65 Jahren von Armut bedroht. Diese alarmierenden Zahlen unterstreichen die Dringlichkeit von Themen wie Vermögensaufbau und finanzieller Altersvorsorge. Zwar sind immer mehr Frauen aktiv am Kapitalmarkt beteiligt und erzielen laut zahlreicher Studien durch eher defensive und langfristige Investitionen durchschnittlich deutlich bessere Renditen als Männer, dennoch ist der Anteil der Frauen, die in Kapitalanlagen investieren, nach wie vor deutlich geringer als der Männer. Mit "21women" möchte 21bitcoin eine Plattform schaffen, die es Frauen ermöglicht, ihre finanziellen Kenntnisse auszubauen, sich mit neuen Anlageklassen wie Bitcoin auseinanderzusetzen und so ihre Zukunft selbstbestimmt zu gestalten.Die Initiative wird zudem auf dem YouTube-Kanal von 21bitcoin begleitet, auf dem tief gehende Interviews mit den Botschafterinnen der Kampagne veröffentlicht werden. Diese haben das Ziel möglichst viele Frauen zu erreichen und für das Thema Finanzen zu begeistern. Im Rahmen der Interviews teilen die Damen ihre persönlichen Erfahrungen, gewähren Einblicke in ihre Karrieren, ihre Denkweisen und beleuchten das Thema Female Empowerment.Über 21bitcoinFIOR Digital GmbH mit Sitz in Salzburg betreibt 21bitcoin, eine führende europäische Plattform für den Kauf, Verkauf und die sichere Verwahrung von Bitcoin. Das Unternehmen verfolgt die Mission, den Zugang und die Nutzung von Bitcoin einfach, sicher und vertrauensvoll zu gestalten und gleichzeitig höchste Anforderungen an Compliance, Datenschutz und Nutzererlebnis zu erfüllen.21bitcoin zählt über 100.000 Nutzer, hat Bitcoin im Wert über 500 Millionen Euro abgewickelt und ist das erste Bitcoin-only Unternehmen, das in Österreich die MiCAR CASP-Lizenz erhalten hat.