Hamburg (ots) -Im Februar ist im Verlag Springer Gabler der "Praxisleitfaden für Künstliche Intelligenz in der Unternehmenskommunikation" erschienen.Das Fachbuch beleuchtet die strukturellen Auswirkungen von KI auf Kommunikationsabteilungen und verbindet strategische Einordnung mit praxisnahen Fallbeispielen und Experteninterviews. Autorin ist Annett Bergk (https://www.linkedin.com/in/annettbergk/), Chefredakteurin des PR-Journals.Künstliche Intelligenz verändert Arbeitsabläufe, Entscheidungsprozesse, Rollenverständnisse und die Geschwindigkeit von Kommunikation. Der Praxisleitfaden richtet sich an Kommunikationsverantwortliche, Führungskräfte und Organisationen, die KI strategisch und strukturiert integrieren möchten. Es behandelt unter anderem datenbasierte Kommunikation, interne Kommunikation, Change- und Krisenkommunikation, Medienarbeit sowie Content-Marketing im Kontext KI-gestützter Systeme."Die Arbeit an diesem Buch ist im Spannungsfeld zwischen technologischer Dynamik und redaktioneller Sorgfalt entstanden", sagt Bergk, die als Branchenbeobachterin und Kommunikationsberaterin operative Erfahrung mit einem breiten Überblick über aktuelle Entwicklungen in Corporate Communications verbindet. "Künstliche Intelligenz eröffnet neue Möglichkeiten, stellt Kommunikationsabteilungen aber zugleich vor Fragen nach Verantwortung, Qualität und klarer strategischer Verankerung."Ergänzt wird das Fachbuch durch Interviews mit Expertinnen und Experten aus Wissenschaft und Praxis. Zu den Mitwirkenden zählen unter anderem Prof. Dr. Ana Adi (https://www.linkedin.com/in/anaadi/) (Quadriga Hochschule Berlin), Dr. Christian Cauers (https://www.linkedin.com/in/christian-cauers/) (Volkswagen Group Academy), Patrick Hacker (https://www.linkedin.com/in/patrick-hacker/) (Team Farner / komm.passion), Ulrike Hanky-Mehner (https://www.linkedin.com/in/ulrikehankymehner/) (UHM Kommunikation), Markus Knöpfel (https://www.linkedin.com/in/mknoepfel/) (SRH University of Applied Sciences), Thomas Immich (https://www.linkedin.com/in/thomasimmich/) (Centigrade GmbH), Nele Klipp (https://www.linkedin.com/in/nele-klipp-79333891/) (WEINMANN Emergency Medical Technology), Sandra Liebich (https://www.linkedin.com/in/sandra-liebich/) (Kommunikationsberaterin), Yvonne Schneider (https://www.linkedin.com/in/yvonne-schneider-8948ba146/) (Clariant), Volker Thoms (https://www.linkedin.com/in/volker-thoms-47227b25/) (KOM - Magazin für Kommunikation) sowie Prof. Dr. Horst Tisson (https://www.linkedin.com/in/horsttisson/) (Tisson & Company).Der "Praxisleitfaden Künstliche Intelligenz in der Unternehmenskommunikation" ist im Februar 2026 bei Springer Gabler erschienen und umfasst 190 Seiten.Über die AutorinAnnett Bergk (https://www.linkedin.com/in/annettbergk/) ist Chefredakteurin des PR-Journals, Dozentin an der Westfälischen Hochschule und Inhaberin der Agentur EINFACHkommunikation. Sie berät Unternehmen zu strategischer Unternehmenskommunikation, interner Kommunikation und Transformationsprozessen. Als Autorin und Referentin beschäftigt sie sich mit der strukturellen Weiterentwicklung von Kommunikationsabteilungen im digitalen Wandel.Bildmaterial zum Download: https://www.picdrop.com/liebichkommunikation/6Ny7ZurqaNWeitere Informationen zum Fachbuch und Bestellmöglichkeit: https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-662-72311-1Pressekontakt:Liebich KommunikationSandra LiebichTelefon: +49 151 6177 2424E-Mail: sandra@liebichkommunikation.deOriginal-Content von: Liebich Kommunikation, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/75604/6221658