München (ots) -- Robert will sich ein emotionales Tattoo stechen lassen - zieht er es durch?- Davina und Shania auf geheimer Renovier-Mission in Südtirol- Neue Folgen "Die Geissens - Eine schrecklich glamouröse Familie" am 23. Februar um 20:15 Uhr bei RTLZWEI und sieben Tage vorab auf RTL+Formel-1-Glanz, prominente Gäste und eine Yacht in Poleposition - doch das eigentliche Spektakel liefert Robert Geiss selbst. Er plant seine Tattoo-Premiere und sorgt damit für Tränen und offene Fragen. Am selben Abend beben auf der Indigo Star die Boxen: Star-DJ Topic legt auf und sogar prominente Gäste wie Ralf Schumacher schauen auf der Geissens-Yacht vorbei. In Dubai geht der Stress rund um den Umbau der Indigo Star weiter. Carmen und Robert sind am Limit. Also schmieden Davina und Shania einen Plan: In geheimer Mission wollen sie die Monaco-Residenz der Eltern neugestalten und die beiden damit überraschen. Zwei neue Folgen "Die Geissens - Eine schrecklich glamouröse Familie" am 23. Februar um 20:15 Uhr bei RTLZWEI und sieben Tage vorab auf RTL+.Abu Dhabi steht Kopf: Die Formel-1-Stars geben beim Grand Prix von Abu Dhabi Vollgas, die Indigo Star liegt in Poleposition - sogar Ralf Schumacher schaut vorbei. Doch das eigentliche Spektakel spielt sich an Bord ab: Nach Davina, Shania und Carmen denkt nun auch Robert über ein erstes Tattoo nach. Klein anfangen? Nicht mit ihm! Der ganze Unterarm soll es sein. Carmen reagiert emotional - und die Frage steht im Raum: Zieht er es wirklich durch?Noch am selben Abend wird auf der Yacht ausgelassen gefeiert. Der internationale Star-DJ Topic legt auf, die Tanzfläche bebt bis in den Morgen. Am nächsten Tag folgt das böse Erwachen: Davina kämpft mit den Nachwirkungen der Partynacht.Zurück in Dubai holt der Dauerstress die Familie ein. Der Umbau der Indigo Star läuft aus dem Ruder, Carmen und Robert sind am Limit. Also schmieden Davina und Shania einen Plan: In geheimer Mission wollen sie gemeinsam mit Interior-Experte Kurt Steurer die Monaco-Residenz der Eltern komplett neugestalten. Dafür reisen sie nach Südtirol, wählen Materialien und Möbel aus - nicht ohne Zoff untereinander. Um keinen Verdacht zu erregen, tarnen sie die Reise als Wellness-Trip und steigen sogar in einen Klimastollen hinab.Zwei neue Folgen "Die Geissens - Eine schrecklich glamouröse Familie" am 23. Februar um 20:15 Uhr bei RTLZWEI und sieben Tage vorab auf RTL+. Das Format wird produziert von Geiss TV.Über "Die Geissens - Eine schrecklich glamouröse Familie":Schrill, glamourös und seit nun schon seit 2011 bei RTLZWEI: Die Kult-Millionäre Carmen und Robert Geiss gewähren Einblicke in ihr Leben zwischen luxuriösem Alltag und exklusiven Events. Die superreiche Glamour-Familie hat alles, wovon andere nur träumen: ein Penthouse in Monaco, eine Traumvilla in St. Tropez, einen Fuhrpark der Extraklasse. Die Geissens sind an jedem Hotspot der Welt zuhause. Und sie scheuen sich nicht, den Zuschauern einen Einblick in ihr Jetset-Leben zu gewähren.