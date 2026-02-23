Die Hoffnung auf eine Beruhigung an der Handelsfront ist zum Wochenbeginn jäh zerstoben. Nachdem das oberste US-Gericht Ende letzter Woche die bisherige Zollpolitik als unzulässig eingestuft hatte, reagierte die US-Regierung mit einer massiven Eskalation: Ein weltweiter Zollsatz auf Importe von 15 Prozent soll nun die Handelsbilanz erzwingen. Diese Nachricht hat die Börsenstimmung gedreht und versetzt vor allem die exportorientierten Sektoren in ...Den vollständigen Artikel lesen ...
