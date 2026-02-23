Frankfurt (www.anleihencheck.de) - In der letzten Woche hat die geopolitische Verunsicherung zugenommen und die Ölpreise haben per saldo zugelegt, berichten die Analysten der Helaba.Noch sei der Anstieg nicht besorgniserregend, der Stimmung an den Aktienmärkten sei er dennoch abträglich gewesen, ebenso wie die neue Verunsicherung in der US-Zollpolitik. Am Wochenende habe die Entscheidung des US Supreme Courts für Aufregung gesorgt, weite Teile der US-Zollpolitik unter Trump für unrecht zu erklären. Dieser habe reagiert und zusätzliche Zölle von 15 % auf Importe in die USA verhängt. Allerdings solle es Ausnahmen geben und ob die rechtliche Grundlage diesmal trage, sorge zudem für Verunsicherung. Vor diesem Hintergrund hätten die Rentennotierungen wieder Dynamik nach oben aufgenommen und der US-Dollar stehe zum Euro unter Druck. ...

