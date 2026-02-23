Hannover (www.anleihencheck.de) - Die am Freitag kommunizierten Inflationsdaten aus den USA überraschten leicht, so die Analysten der Nord LB.Mit einer Wachstumsrate von 0,4% M/M liege der PCE-Deflator marginal über den Prognosen der Mehrheit der befragten Volkswirte. Für den November seien die Einkommen nach oben und die Ausgaben nach unten revisioniert worden. Die US-Verbraucher spürten aber weiterhin die Inflation in den Geldbeuteln (wenn auch nur leicht). Die Zahlen sollten aber die taktische Ausrichtung der Fed nicht nachhaltig beeinflussen, welche bis auf Weiteres eine abwartende Haltung einnehmen dürfte. Aus Sicht unserer US-Volkswirte habe jenes Szenario an Wahrscheinlichkeit zugenommen, welches erste Zinssenkungen nach dem Wechsel an der Fed-Spitze antizipiere. Powell habe derzeit nämlich keine Not und Kevin Warsh dürfte dann ab Mai mit einer Senkung der Fed Funds Target Rate in Erscheinung treten. (23.02.2026/alc/a/a) ...

