Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Spekulationen über die Leitzinsentwicklung in den USA und eine mögliche Eskalation des Iran-Konflikts bestimmen den Anleihemarkt, so die Deutsche Börse AG."Äußerungen diverser Fed-Vertreter sowie das Protokoll der letzten US-Notenbanksitzung machen deutlich, dass es die Zentralbank nicht eilig habe, die Zinsen zu senken", berichtet Helaba-Analyst Ralf Umlauf. Die Zinssenkungserwartungen hätten sich daher leicht abgeschwächt. Nach den jüngsten Atomverhandlungen zwischen den USA und dem Iran würden sich unterdessen Hinweise auf einen eventuellen Krieg häufen. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
