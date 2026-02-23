Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die neue Woche startet datenseitig mit der Veröffentlichung des ifo Geschäftsklimas Deutschland, berichten die Analysten der Helaba.Das in Deutschland wohl bekannteste Stimmungsbarometer habe in den vergangenen Monaten häufig enttäuscht. Die Vorgaben für den heute anstehenden Februarwert seien freundlich. Zwar sei der ZEW-Saldo der Konjunkturerwartungen etwas abgesackt, dafür habe sich aber die Lageeinschätzung verbessert und das sentix-Investorenvertrauen habe im laufenden Monat kräftig zulegen können. Die vorläufigen Einkaufsmanagerindizes hätten ebenfalls überzeugt und der Industrieindex sei dabei erstmals seit dem Sommer 2022 in den Expansionsbereich vorgerückt. Der konjunkturelle Erholungspfad in Deutschland scheine stabiler zu werden und ein ifo-Anstieg würde die Hoffnungen auf eine Verbesserung der wirtschaftlichen Entwicklung weiter stützen. ...

