Die Entwicklungsabteilung von Audi kommt nicht zur Ruhe: Nach nur etwas mehr als einem Jahr verlässt CTO Geoffrey Bouquot das Unternehmen, für ihn übernimmt zum 1. März Lamborghini-CTO Rouven Mohr die Leitung der Technischen Entwicklung in Ingolstadt. Der Franzose Geoffrey Bouquot war Mitte 2024 zu Audi gestoßen und hatte direkt auf Vorstands-Ebene das damals neu geschaffene Ressort für "Innovation und Software-Defined-Vehicle (SDV)" übernommen. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
