© Foto: Sophie Backes - unsplashNachdem fast drei Jahre lang in alles investiert wurde, was mit Künstlicher Intelligenz zu tun hat, lenken viele Anleger ihr Kapital nun um.In den USA hat sich der Begriff des "Halo-Trades" für dieses Vorgehen etabliert. Dabei steht "Halo" nicht für heilig, sondern als Akronym für "heavy assets, low obsolescence". Frei übersetzt: Gewichtige Anlagen, die nicht altern. Und das ist den Anlegern jetzt "heilig". Die Idee dahinter: Unternehmen, die auf physischer Infrastruktur und materiellen Gütern basieren, lassen sich durch Software oder Automatisierung möglicherweise schwerer verdrängen. Zu den jüngsten Nutznießern zählen Unternehmen wie McDonald's, Exxon Mobil und der Landmaschinenhersteller …Den vollständigen Artikel lesen
