AngloGold Ashanti (ISIN: GB00BRXH2664): Der Goldsektor erlebt eine Phase außergewöhnlicher Dynamik. Steigende Preise, robuste Nachfrage und geopolitische Unsicherheiten schaffen ein Umfeld, in dem Produzenten mit operativer Stärke besonders profitieren. Genau hier positioniert sich AngloGold Ashanti - mit Rekordergebnissen, einer historisch hohen Kapitalrückführung und einem Projekt, das das langfristige Profil des Konzerns deutlich verändern könnte. Rekord-Cashflow als Fundament der Dividendenoffensive ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Gold Magazin