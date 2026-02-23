Bitdeer Technologies zieht die Reißleine. Der Krypto-Miner hat seine gesamte Bitcoin-Reserve verkauft. Auch wenn mittlerweile viele Krypto-Miner in das KI-Geschäft umschichten, ist ein solcher radikaler Schnitt dennoch erstmalig. Vielleicht sollte das Unternehmen sich ja bald in "AiDeer Technologies" umfirmieren?Noch vor wenigen Wochen sah die Gemengelage ganz anders aus. Zum Jahresende verfügte Bitdeer über rund 2.000 Bitcoins. Ende Januar waren es noch 1.530 Stück. In der vergangenen Woche folgte ...Den vollständigen Artikel lesen ...
