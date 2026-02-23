FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Aktien von Johnson Matthey sind am Montag nach Einschnitten beim Verkaufspreis für eine Unternehmenssparte an den US-Konzern Honeywell abgetaucht. Laut Mitteilung konnte man sich bei dem Verkauf des Geschäftsbereichs Catalyst Technologies an die US-Amerikaner nun auf einen Unternehmenswert von rund 1,325 Milliarden britische Pfund (1,5 Mrd Euro) einigen - deutlich weniger als die im Mai 2025 vereinbarten 1,8 Milliarden Pfund. Dies ließ den Johnson-Matthey-Kurs in London zuletzt um 14 Prozent absacken auf 1980 Pence. Die Titel erreichten ein Tief seit Ende November.

Analyst Chris Counihan vom Investmenthaus Jefferies rechnete vor, die Preissenkung für den Enzym-Produzenten entspreche etwa 270 Pence je Aktie - ein Betrag, der aber durch steuerliche Effekte noch reduziert werden könnte. Tatsächlich sackte der Johnson-Kurs in London um zuletzt 324 Pence ab. Counihan bezeichnete das Ergebnis als "sicherlich nicht optimal", aber immer noch besser als vorherige Berichte vom Wochenende, wonach Honeywell eine Aufkündigung der Übernahme in Betracht gezogen habe./tih/mis