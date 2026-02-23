Berlin (ots) -Moderne Ansprechpartner, die schnelle, unkomplizierte und diskrete Unterstützung bei diversen Themen leisten - das ist eine Dienstleistung, die vielen Soldaten einen großen Mehrwert bietet. Auf Basis der Expertise mehrerer erfahrener Soldaten mit jahrzehntelanger Berufserfahrung bietet der Soldatenhilfe e.V. eine innovative Lösung an. Hier erfahren Sie, vor welchen Herausforderungen Soldaten im Alltag stehen, wie der Verein helfen kann und welche Motivation das Team hinter dem Soldatenhilfe e.V. dabei antreibt.Die Soldaten der deutschen Bundeswehr setzen sich täglich für die Belange ihres Landes ein und leisten damit einen wichtigen Beitrag. Als Teil eines eigenständigen staatlichen Systems, das von starren Hierarchien, Vorschriften und unumgänglichen Prozessen geprägt ist, stehen sie allerdings auch vor Herausforderungen, die Unterstützung erfordern. Das gilt besonders, wenn es um persönliche Themen, Beschwerden und individuelle Sorgen und Probleme geht "Besonders bei heiklen Themen, wie beispielsweise der geistigen Gesundheit, gibt es ein großes Problem: Wer auf dem offiziellen Dienstweg um Hilfe ersucht, riskiert einen Aktenvermerk, der langfristige Folgen haben kann", verrät Saad Chahrrour, Gründungsmitglied des Soldatenhilfe e.V."Soldaten brauchen neutrale und diskrete Ansprechpartner, die ihnen unkomplizierte Hilfe ohne Konsequenzen bieten", fügt der Soldat und Bundeswehr-Experte hinzu. Saad Chahrrour weiß, wovon er spricht: Seit seinem Einstieg bei der Bundeswehr im Jahr 2007 hat er einen umfassenden Erfahrungsschatz aufgebaut und kennt die spezifischen Herausforderungen, vor denen Soldaten im Alltag stehen. Gemeinsam mit weiteren Soldaten, die allesamt über einen beeindruckenden militärischen Werdegang und jahrelange Erfahrung verfügen, hat er den Soldatenhilfe e.V. gegründet, um den Bundeswehrsoldaten eine innovative Lösung zu bieten. Als erfahrene Ansprechpartner stehen sie Soldaten bei bürokratischen Themen, aber auch speziellen Anliegen zur Seite und bieten unkomplizierte, schnelle und diskrete Unterstützung an.Diskrete Unterstützung im Bereich Bürokratie, Absicherung und mentale GesundheitBasierend auf dem Grundsatz Anonymität, Neutralität und Diskretion hat der Soldatenhilfe e.V. einen Chatkanal ins Leben gerufen, der Soldaten schnellen und unkomplizierten Zugang zu erfahrenen Experten vermittelt. Mit zum Teil jahrzehntelanger Berufserfahrung bei der Bundeswehr unterstützen sie Soldaten bei bürokratischen Alltagsthemen wie Trennungsgeld, Versetzungen, Umzugskosten, Kindergeld oder Familienzuschlag. Darüber hinaus zählt die fachkundige Unterstützung bei wehrrechtlichen Fragen, steuerlichen Angelegenheiten und Versicherungsthemen zum Angebot des Vereins. "In den vielen Jahren bei der Bundeswehr haben unsere Ansprechpartner einen umfangreichen Erfahrungsschatz aufbauen können, sodass sie nahezu alle Fragen schnell, unkompliziert und diskret beantworten können", erklärt Saad Chahrrour.Dabei profitieren die Mitglieder des Soldatenhilfe e.V. auch umfassenden Versicherungsberatungen. Als besondere Berufsgruppe mit spezifischen Anforderungen fehlt es Soldaten oft an spezialisierten Beratungsangeboten, sodass viele von ihnen unzureichend abgesichert sind. "Fatal ist, dass viele Soldaten sich im Glauben wiegen, optimal versichert zu sein - schließlich zahlen sie monatlich hohe Beiträge", verrät Saad Chahrrour. "Erst, wenn es beispielsweise während eines Auslandseinsatzes zum Unfall kommt und die Versicherung nicht greift, erkennen sie plötzlich, dass ihr Versicherungsschutz lückenhaft ist." Weil es dann aber in der Regel zu spät ist, setzt der Soldatenhilfe e.V. auf spezialisierte Beratung, die genau diese Lücken schließt und echte Sicherheit bietet.Parallel dazu plant der Verein, zukünftig auch Unterstützung in psychotherapeutischen Fragen und mentalen Angelegenheiten anzubieten, die ebenfalls dem Grundsatz Anonymität, Neutralität und Diskretion folgt. Dabei geht es insbesondere darum, der Bundeswehr zu helfen, ihren Verpflichtungen in diesem Bereich nachkommen zu können. Hierzu liefert der Soldatenhilfe e.V. Soldaten eine umfassende Voreinschätzung, ob eine professionelle Behandlung überhaupt notwendig ist. Trifft das zu, unterstützt er die Betroffenen, diese in Anspruch nehmen zu können - ohne übermäßigen bürokratischen Aufwand und das Risiko von einschneidenden Konsequenzen. In allen anderen Fällen fungiert der Soldatenhilfe e.V. als vertrauensvolle Anlaufstelle, um über Probleme aller Art sprechen und wieder zu alter Form zurückfinden zu können.Soldatenhilfe e.V. als verlässlicher Partner für junge Anwärter und erfahrene SoldatenDie Vereinsarbeit und das soziale Engagement wurden Saad Chahrrour quasi in die Wiege gelegt. Weil seine Eltern, die in den 70er Jahren zum Studieren aus Syrien nach Deutschland kamen, sich stark in der Öffentlichkeitsarbeit und dem Ehrenamt engagierten, wuchs er mit dieser Arbeit auf. Nach dem tragischen Unfalltod seiner Mutter vor zehn Jahren war für Saad Chahrrour klar, dass er ihre Arbeit fortführen würde - auf eine Weise, die seinen Kompetenzen und Leidenschaften entsprach. So entschied er sich dazu, seine Expertise und die Erfahrung, die er in über fünfzehn Jahren bei der Bundeswehr in verschiedenen Einsätzen, Positionen und Karrierestationen sammeln konnte, mit anderen Soldaten zu teilen.Als Gründungsmitglied des Soldatenhilfe e.V. unterstützt er heute junge Anwärter, aber auch alteingesessene Soldaten mit einer modernen Dienstleistung dabei, ihre alltäglichen Herausforderungen zu meistern. "Egal, worum es geht - wir lassen keinen Kameraden im Stich", so der Bundeswehr-Experte über die Motivation des Soldatenhilfe e.V. "Unsere zentralen Bedingungen Anonymität, Neutralität und Diskretion stehen dabei immer im Mittelpunkt."Sie sind Soldat und wünschen sich zeitgemäße, unkomplizierte und diskrete Unterstützung bei bürokratischen, steuerlichen oder versicherungstechnischen Themen? Dann melden Sie sich jetzt bei Saad Chahrrour und erfahren Sie mehr über das Angebot des Soldatenhilfe e.V. 