Ismaning (ots) -Constantin Entertainment positioniert sich als erstes deutsches Produktionsunternehmen im internationalen Vertical-Drama-Markt: Zwei Staffeln mit jeweils 60 Folgen wurden in den letzten 8 Wochen bereits für Crisp Momentum produziert.Crisp Momentum ist eine international ausgerichtete Plattform für vertikalen Short-Form-Content mit Fokus auf IP-basiertes, Mobile-First-Storytelling.Als eines der größten Produktionshäuser Deutschlands mit langjähriger Erfahrung in Scripted Entertainment, Crime, Drama und Fast Fiction erweitert Constantin Entertainment sein Portfolio gezielt um Mobile-First-Formate. Die realisierten Produktionen markieren einen wichtigen Schritt in der strategischen Weiterentwicklung hin zu neuen, global skalierbaren Erzählformen.Bereits im Dezember 2025 veröffentlichte Constantin Entertainment mit dem vollständig markenfinanzierten, KI-animierten Vertical Drama "Aminho - The Challenge" ein creator-driven Format und setzte damit einen frühen Impuls im europäischen Vertical-Markt.Die produzierten Vertical Dramas für Crisp Momentum richten sich ebenfalls an ein internationales Publikum und wurden von Beginn an auf globale Auswertung ausgelegt. Inhaltlich verbinden sie klare Figurenführung, hohe Emotionalität und genretypische Dramaturgie mit den spezifischen Anforderungen vertikalen Storytellings.Gleichzeitig beabsichtigt Constantin Entertainment, verstärkt den europäischen Markt mit Vertical Dramas zu bestücken. Mit den ersten beiden internationalen Produktionen baut das Unternehmen frühzeitig umfassende Expertise in der Entwicklung, Produktion und Verwertung vertikaler Serienformate auf."Vertikale Dramas sind ein hochdynamisches Genre mit enormem Wachstumspotenzial, das auch den europäischen Markt erobern wird", sagt Otto Steiner, CEO von Constantin Entertainment. "Mit den ersten Produktionen für den internationalen Markt bringen wir unsere kreative und produktionelle Expertise in ein neues Storytelling-Ökosystem und wollen gleichzeitig neue Erzählformen aktiv gestalten sowie innovative Inhalte für sich wandelnde Sehgewohnheiten anbieten."Auch bei Crisp Momentum unterstreicht man die Bedeutung der Partnerschaft. "Europa ist ein zentraler Wachstumsmarkt für Vertical Dramas", so CEO Renger van den Heuvel von Crisp Momentum. "Mit Constantin Entertainment haben wir einen Partner gewonnen, der starkes Storytelling, hohe Produktionsqualität und eine umfassende Kenntnis des europäischen Marktes mitbringt."Die Serien sind ab Anfang April 2026 auf der Crisp-App verfügbar.