Hamburg (ots) -Für die beliebte ARD Krimireihe "Nord bei Nordwest" mit Hinnerk Schönemann (Hauke Jacobs), Jana Klinge (Hannah Wagner) und Marleen Lohse (Jule Christiansen) werden aktuell zwei neue Filme gedreht. Diese tragen die Arbeitstitel "Falsche Polizisten" und "Der schöne Jens" und entstehen bis zum 23. April im Auftrag von ARD Degeto Film und NDR für die ARD auf Fehmarn, in Travemünde sowie in Hamburg und Umgebung.In den Filmen sind Dietrich Hollinderbäumer (Hein Kröger in "Falsche Polizisten") und Vladimir Korneev (Jens Schinkel in "Der schöne Jens") in Hauptrollen zu sehen. Das Buch für "Falsche Polizisten" stammt von Petra Lüschow, das für "Der schöne Jens" von Niels Holle. Regie führt jeweils Felix Herzogenrath. Die beiden neuen "Nord bei Nordwest"-Filme werden voraussichtlich Anfang 2027 in der ARD Mediathek und im Ersten zu sehen sein. Zwei weitere für 2027 sind aktuell in Vorbereitung.Inhalt von "Falsche Polizisten":In Schwanitz beginnt der Tag friedlich, bis der alte Fischer Hein Kröger Opfer des sogenannten Enkeltricks wird. Eine weinende Stimme am Telefon gibt sich als sein Enkel Jonas aus: Er habe einen tödlichen Unfall verursacht und sitze in Untersuchungshaft. Eine angebliche Anwältin fordert 15.000 Euro Kaution. Hinter dem Anruf stecken professionelle Betrüger, die schon bald weitere Dorfbewohner ins Visier nehmen. Während Hannah Wagner und Hauke Jacobs durch beharrliche Polizeiarbeit den Tätern näherkommen, gerät auch Tierärztin Jule Christiansen unfreiwillig in den Sog der Ereignisse, als sie im Betrüger-Trio eine frühere Klassenkameradin erkennt.Inhalt von "Der schöne Jens":Der Chiropraktiker Jens Schinkel genießt in Schwanitz einen hervorragenden Ruf, vor allem unter seinen Patientinnen. Eine von ihnen wird jedoch mit gebrochenem Genick und grüner Farbe besprüht in ihrer Wohnung gefunden. Die Art und Weise ihres unfreiwilligen Dahinscheidens deutet daraufhin, dass "Der schöne Jens" - wie die Schwanitzer Frauen (und manche Männer) Schinkel unter der Hand nennen - etwas mit der Tat zu tun haben könnte. Doch dann geschieht ein zweiter Mord, offenbar vom selben Täter. Und nun liefert ausgerechnet Hannah Wagner, die genau wie Jule Christiansen begeisterte Patientin bei Schinkel ist, Jens ein ebenso wasserdichtes wie heikles Alibi.Neben den Genannten spielen in beiden Filmen aus dem beliebten "Nord bei Nordwest"-Ensemble Cem Ali Gültekin, Stephan A. Tölle, Regine Hentschel, Victoria Fleer und Joshy Peters mit. In "Falsche Polizisten" sind außerdem unter anderem Natalia Rudziewicz, Daniel Christensen und Elmo Anton Stratz zu sehen. In "Der schöne Jens" wirken Judith Bohle, Sinje Irslinger, Dominik Tobi und weitere mit.Produziert wird "Nord bei Nordwest" von Seth Hollinderbäumer (triple pictures), Kamera bei den neuen Folgen: Lars R. Liebold, Produktionsleitung: Markus Kadl. Die Redaktion haben Donald Kraemer (NDR) und Katja Kirchen (ARD Degeto Film).Hinweis: Fotos zum Drehstart finden Sie unter www.ard-foto.de.Pressekontakt:Norddeutscher RundfunkUnternehmenskommunikationPresse und KommunikationMail: presse@ndr.deOriginal-Content von: NDR / Das Erste, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/69086/6221756