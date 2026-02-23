Frankfurt (www.fondscheck.de) - Im Fondshandel hat sich die Lage nach dem furiosen Jahresauftakt mittlerweile etwas beruhigt, so die Deutsche Börse AG."In den vergangenen zwei Wochen hat sich das Geschäft etwas abgeschwächt", berichtet Ivo Orlemann von der ICF Bank. Bis Anfang Februar sei noch einiges mehr los gewesen. Im Fokus hätten vor allem Tech-Aktien gestanden. Der Händler sehe in diesem Segment "überwiegend Käufe, auch wenn es immer wieder zu Rückgaben kam". ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 fondscheck.de