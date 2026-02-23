© Foto: Dall-ENach Trumps überraschendem Zollvorstoß geraten Bitcoin und Co. massiv unter Druck, während Liquidationen und ETF-Abflüsse den Abverkauf verschärfen.Nach der Ankündigung von US-Präsident Donald Trump, die globalen Zölle auf 15 Prozent anheben zu wollen, gerieten Bitcoin und Altcoins in einen abrupten Abverkauf. Bitcoin notiert am Montagvormittag 3,3 Prozent tiefer bei 65.600 US-Dollar, nachdem die weltweit größte Kryptowährung zwischenzeitlich um bis zu fünf Prozent gefallen war und unter die Marke von 65.000 US-Dollar gerutscht war. Auch Ethereum verliert 4,6 Prozent auf 1.880 US-Dollar. XRP und Dogecoin büßen jeweils mehr als drei Prozent ein. Am stärksten trifft es Solana mit einem …Den vollständigen Artikel lesen
