DAS/ DIE FOLGENDE(N) INSTRUMENT(E) IST/ SIND AB SOFORT AUSGESETZT:
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
MONGOLEI 20/26 REGS USY6142NAC21 24.02.2026 HZE/EOT
MONGOLEI 23/28 REGS USY6142NAG35 24.02.2026 HZE/EOT
MONGOLEI 23/29 REGS USY6142NAH18 24.02.2026 HZE/EOT
