DAX Prognose für Montag, 23.02.26 - Aktuelle Einschätzung und Chartanalyse

Der DAX ist gestern Morgen bei 25.211 Punkten in den vorbörslichen Handel gegangen. Der DAX formatiert das Tagestief am Montagmorgen. Es ging von hier aus zunächst moderat aufwärts. Der Index schwenkte am Vormittag in eine Seitwärtsbox, die er am Nachmittag dynamisch nach Norden aufgelöst hat. Es ging im Zuge der Bewegung an und über die 24.300 Punkte, allerdings schaffte es der DAX nicht, sich auch über dieser Marke zu etablieren. Nachfolgend bröckelten die Notierungen wieder ab, die Bullen haben es aber geschafft, den Index übergeordnet über der 25.200 Punkte-Marke zu halten. Es konnte am Freitag eine Xetra Tagesgewinn ausgewiesen werden. Nachbörslich ging es in einer Box seitwärts weiter. Der DAX ging bei 25.243 Punkten aus dem Tages- Wochenhandel.

- DAX (Kassa) WKN: 846900 - ISIN: DE0008469008 - Ticker: DAX - CFD: DE40.cash

?? Drei Key Takeaways - DAX aktuell im Überblick

DAX aktuell an Schlüsselmarke bei 25.120 Punkten Der Bereich um 25.120 Punkte entscheidet über die kurzfristige Richtung. Oberhalb davon bestehen Chancen auf eine Ausweitung der Erholung, darunter rücken die Unterstützungen bei 25.000 und 24.950 Punkten in den Fokus.

Chartbild im 1h- und 4h-Chart neutral Der DAX bewegt sich zwischen SMA20, SMA50 und SMA200. Erst ein klarer Ausbruch über die SMA20 würde das kurzfristige Chartbild bullisch aufhellen. Unterhalb der SMA200 steigt das Risiko einer beschleunigten Abwärtsbewegung.

Marktstimmung bleibt vorsichtig Der Fear-and-Greed-Index liegt im Bereich "Fear". Trotz einer leichten Verbesserung bleibt das Sentiment defensiv, was kurzfristig sowohl weitere Schwäche als auch technische Gegenbewegungen begünstigen kann.

Der DAX startete bei 25.211 Punkten in den vorbörslichen Handel. Nach einem frühen Tagestief konnte sich der Index zunächst moderat erholen und bewegte sich am Vormittag in einer Seitwärtsrange. Am Nachmittag folgte ein dynamischer Anstieg, der den DAX zeitweise über 25.300 Punkte führte.

Ein nachhaltiges Etablieren oberhalb dieser Marke gelang jedoch nicht. Im weiteren Verlauf bröckelten die Notierungen wieder ab. Positiv zu werten ist, dass der DAX übergeordnet die Marke von 25.200 Punkten verteidigen konnte. Der Xetra-Schluss lag bei 25.247 Punkten, der Tagesschluss bei 25.243 Punkten.

Marktbreite im DAX

Per Xetra-Schluss notierten:

35 Aktien im Plus

5 Aktien im Minus

Stärkste Werte:

Porsche Automobilholding +2,75 %

Siemens Healthineers +2,09 %

SAP +2,00 %

Schwächste Werte:

Bayer -4,08 %

Zalando -1,52 %

Infineon -1,18 %

DAX Prognose - Chartanalyse im 1h-Chart

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 23.02.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Im Stundenchart notierte der DAX zunächst unter der SMA50 (25.112 Punkte). Am Nachmittag gelang der Anstieg über diese Durchschnittslinie, jedoch wurde sie im Frühhandel wieder aufgegeben. Aktuell stabilisiert sich der Index erneut unter der SMA50.

Relevante Marken im 1h-Chart

SMA20: 25.156 Punkte

SMA50: 25.112 Punkte

SMA200: 25.012 Punkte

Solange der DAX per Stundenschluss unter der SMA50 bleibt, besteht weiteres Abwärtspotenzial in Richtung der SMA200. Ein Bruch dieser Unterstützung könnte Ziele bei:

24.940/24.915 Punkten

24.680/24.665 Punkten...

Vollständigen Artikel weiterlesen

- Handeln Sie verantwortungsvoll -

Jeder Handel beinhaltet auch Risiken. CFDs sind Hebelprodukte und nicht für jeden geeignet! Der Hebel multipliziert Ihre Gewinne, wenn Ihre Handelsentscheidung richtig war, aber auch die Verluste, sollte Ihre Markteinschätzung unkorrekt gewesen sein. CFDs sind komplexe Instrumente und gehen wegen der Hebelwirkung mit dem hohen Risiko einher, schnell Geld zu verlieren. 75 - der Retail Kunden verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Die Autoren können ganz oder teilweise in den besprochenen Werten investiert sein. Diese Inhalte stellen keine Finanzanalyse dar: Es handelt sich um eine Werbemitteilung, welche nicht allen gesetzlichen Vorschriften zur Gewährleistung der Unvoreingenommenheit von Finanzanalysen genügt und keinem Handelsverbot vor der Veröffentlichung der Analysen unterliegt.