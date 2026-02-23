Wie die Münchener Wirtschaftsforscher soeben mitteilten, kletterte der vielbeachtete Frühindikator im Februar um einen ganzen Punkt auf 88,6 Zähler im Vergleich zum Vormonat. Die befragten Unternehmer und Manager sehen nicht nur zufriedener auf ihre laufenden Geschäfte; dieser Sub-Index kletterte von 85,7 auf 86,7: Sie zeigten sich auch optimistischer hinsichtlich der Erwartungen während der kommenden sechs Monate. Hier ging von 89,6 auf 90,5 Punkte nach oben. Offenkundig präsentieren sich hier erste Signale einer konjunkturellen Belebung.
Annerose Winkler
Der Deutsche Unternehmerbrief
www.bernecker.info
Publikationen der Hans A. Bernecker Börsenbriefe GmbH lesen Sie unter www.bernecker.info
