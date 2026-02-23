Online Payment Platform (OPP), Teil der Worldline Group und führender Zahlungsanbieter für Plattformen und Marktplätze, gibt heute eine neue strategische Partnerschaft mit SUNMI bekannt, einem globalen Anbieter von BIoT-Hardware für den Einzelhandel und das Gastgewerbe. Die Partnerschaft bietet ein umfassendes, in Geschäfte und Omnichannel-Lösungen integriertes Zahlungsangebot, das für Softwareanbieter und Wiederverkäufer in ganz Europa entwickelt wurde.

OPP und SUMNI kündigen Partnerschaft an

OPP hat eine umfassende, sofort einsatzbereite Zahlungsinfrastruktur entwickelt, die die Herausforderungen komplexer Integrationen und fragmentierter Technologie-Stacks beseitigt. SUNMI ergänzt dies durch ein umfassendes Ökosystem von Geräten, die speziell für den SoftPOS-Handel entwickelt wurden.

Gemeinsam ermöglichen OPP und SUNMI SaaS-Plattformen und Wiederverkäufern, eine Vielzahl von Zahlungsanwendungen zu unterstützen, von traditionellen Zahlungen am Ladentisch bis hin zu mobilen und Selbstbedienungsszenarien, und zwar über eine einzige, einheitliche Lösung.

Das Ergebnis ist ein geringerer technischer Aufwand für Entwicklungsteams, weniger Reibungsverluste für Vertriebs- und Verkaufsteams sowie eine deutlich schnellere Einarbeitung und Bereitstellung für Händler, die in mehreren europäischen Märkten tätig sind. Letztlich zielt die Partnerschaft darauf ab, Softwareanbietern, denen bislang vollständig integrierte Zahlungs- und Hardwarelösungen fehlten, die Monetarisierung von Zahlungen zu ermöglichen.

"Zahlungen sollten ein Wachstumsmotor für Softwareunternehmen sein, nicht ein technisches Hindernis", erklärte Richard Straver, Gründer von OPP. "Durch diese Partnerschaft beseitigen wir die Hindernisse, die es bisher erschwert haben, Zahlungen zu monetarisieren. SaaS-Plattformen können schneller gestartet werden, Händler können einfacher integriert werden und Plattformen erhalten eine neue, vorhersehbare Einnahmequelle alles aus einer einzigen, integrierten Lösung heraus."

Anstatt Acquiring-Anbieter, Terminals, Compliance-Anforderungen und Reporting-Tools für jedes Land einzeln zusammenzufügen, erhalten SaaS-Anbieter Zugang zu einer integrierten Plattform, die den gesamten Zahlungsprozess abdeckt. Mit einfachen APIs, wettbewerbsfähigen und vorhersehbaren Geschäftsmodellen sowie integrierter Skalierbarkeit beseitigt OPP einen Großteil der herkömmlichen Komplexität, die mit der Einführung und Verwaltung von Zahlungen verbunden ist.

"Bei SUNMI verfolgen wir die Vision, eine BIOT-Plattform aufzubauen, die Fintech-Unternehmen und Lösungsanbietern dabei unterstützt, Händlern in großem Maßstab einen greifbaren Mehrwert zu bieten. Unsere Partnerschaft mit OPP ist ein hervorragendes Beispiel dafür. Gemeinsam machen wir es ISVs leicht, das Geräteportfolio von SUNMI mit integrierten Zahlungsfunktionen zu kombinieren, ohne dass dadurch zusätzliche Komplexität entsteht.

Indem wir Zahlungs- und Geschäftsanwendungen auf eine gemeinsame Hardware- und Softwarebasis bringen, ermöglichen wir ein Ökosystem, in dem Innovationen praktisch, skalierbar und einsatzbereit sind", erklärt Vincent Fillaut, Head of Payment bei SUNMI.

Durch die Zusammenarbeit mit SUNMI erweitert OPP dieses Angebot auf den stationären Einzelhandel und das Gastgewerbe. SaaS-Plattformen können nun moderne, gerätebasierte Zahlungserfahrungen als Teil ihres Kernprodukts anbieten und dabei Software, Zahlungen und Hardware in einem einzigen kommerziellen Angebot kombinieren, was zuvor ohne erhebliche Größe und Investitionen nur schwer zu realisieren war.

"Diese strategische Partnerschaft zwischen SUNMI und OPP, einem Unternehmen von Worldline, vereint Hardware und Software, um eingebettete Zahlungsfunktionen für Softwareplattformen in ganz Europa zugänglicher zu machen", erklärte Joachim Goyvaerts, Head of SMB bei Worldline.

Die gemeinsame Lösung ermöglicht SaaS-Plattformen Folgendes:

Monetarisierung von Zahlungen ohne komplexe Integrationen

Reduzierung des Implementierungs- und Bereitstellungsaufwands

Senkung der Gesamtbetriebskosten

Bereitstellung eines umfassenden End-to-End-Zahlungsangebots für SaaS-Plattformen

Unterstützung echter Omnichannel-Zahlungserlebnisse in Ladengeschäften, mobilen und digitalen Umgebungen

Über SUNMI

SUNMI wurde 2013 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Shanghai, China. Das Unternehmen ist ein weltweit führender Anbieter von Business-IoT-Lösungen (BIoT). Das Unternehmen entwickelt und liefert intelligente Terminals und vernetzte Geräte-Ökosysteme, die Unternehmen aus den Bereichen Einzelhandel, Gastgewerbe, Finanzen, Gesundheitswesen, Logistik und anderen Branchen, die intelligente, speziell entwickelte Geräte benötigen, unterstützen.

Mit mehr als 800 Mitarbeitern ist das Unternehmen in über 200 Ländern und Regionen tätig und wird von Niederlassungen in Asien, Europa, Amerika und dem Nahen Osten unterstützt. SUNMI arbeitet mit mehr als 28.000 globalen Partnern zusammen und bedient über 3 Millionen Händler weltweit. Das geschäftsorientierte App-Ökosystem umfasst 20.000 Entwickler und mehr als 13.000 Anwendungen in über 100 Branchen, wodurch der SUNMI App Store zu einer der größten kommerziellen Anwendungsplattformen weltweit zählt.

Über Online Payment Platform

Online Payment Platform (OPP), Teil der Worldline Group, ist der führende Zahlungsanbieter für Plattformen und Marktplätze. OPP ermöglicht es SaaS-Plattformen, Softwareanbietern und digitalen Unternehmen in ganz Europa, Zahlungen über eine einheitliche Full-Stack-Lösung zu integrieren, bereitzustellen und zu monetarisieren.

OPP wurde entwickelt, um die technische und betriebliche Komplexität zu beseitigen, die traditionell mit Zahlungen verbunden ist. Es vereint Acquiring, Onboarding, Compliance, Berichterstattung und Omnichannel-Akzeptanz in einer einzigen Plattform mit einfachen APIs und vorhersehbaren Geschäftsmodellen. Durch die Demokratisierung der Monetarisierung von Zahlungen unterstützt OPP Softwareunternehmen dabei, Zahlungen zu einem skalierbaren Wachstumsmotor zu machen und gleichzeitig Händlern und ihren Kunden ein nahtloses Zahlungserlebnis zu bieten.

OPP hat seinen Hauptsitz in Delft, Niederlande, und ist international mit Niederlassungen in Delft, Valencia, Berlin und London tätig. Das Unternehmen wird von einem Team von über 150 Zahlungs- und Technologiespezialisten unterstützt. Die Plattform unterstützt integrierte Zahlungserfahrungen für führende europäische digitale Plattformen, darunter Marktplaats, den größten Marktplatz in den Niederlanden, Kleinanzeigen, einen führenden Marktplatz in Deutschland, und Stuart, eine führende Last-Mile-Lieferplattform.

