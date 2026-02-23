DAS/ DIE FOLGENDE(N) INSTRUMENT(E) IST/ SIND AB SOFORT AUSGESETZT:
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
LBBW MTN OPF 19/28 DE000LB2CMY0 24.02.2026 HZE/EOT
LBBW MTN.HYP.20/27 DE000LB2CQG8 24.02.2026 HZE/EOT
LBBW MTN.HYP.22/29 DE000LB2ZSM3 24.02.2026 HZE/EOT
LBBW MTN OPF 22/27 DE000LB38077 24.02.2026 HZE/EOT
LBBW MTN OPF 23/26 DE000LB386A8 24.02.2026 HZE/EOT
LBBW MTN OPF 24/27 DE000LB4W4W5 24.02.2026 HZE/EOT
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
LBBW MTN OPF 19/28 DE000LB2CMY0 24.02.2026 HZE/EOT
LBBW MTN.HYP.20/27 DE000LB2CQG8 24.02.2026 HZE/EOT
LBBW MTN.HYP.22/29 DE000LB2ZSM3 24.02.2026 HZE/EOT
LBBW MTN OPF 22/27 DE000LB38077 24.02.2026 HZE/EOT
LBBW MTN OPF 23/26 DE000LB386A8 24.02.2026 HZE/EOT
LBBW MTN OPF 24/27 DE000LB4W4W5 24.02.2026 HZE/EOT
© 2026 Xetra Newsboard